深圳去年GDP破2.5兆人民幣

友善列印
旺報

據深圳市社科院與社科文獻出版社日前共同發布的《深圳藍皮書》中資訊顯示，預估2018年深圳GDP將達到2兆5730億元（人民幣，下同），實際增長8.6%，居上海和北京之後排第三位，進一步拉近其與上海、北京的差距。

據顯示，2018年深圳經濟實際增速要比全國高出了約2個百分點。固定資產投資預計將達到6337億元，增長23%。全年工業增加值預計將達到9534億元，實際增長9%；第三產業增加值預計將達到1兆4573億元，實際增長8.5%。全年出口總額預計將達到2762億美元，增長10.2%。

2018年以來，受中美貿易戰影響，全國總體經濟下行壓力增加。但是深圳在高新技術產業和新興產業如電子、通訊、新能源和高端裝備等產業快速發展推動下，經濟保持高速發展。

大陸改革開放40年，深圳GDP由1979年的1.96億元提升到2017年的22438.39億元，38年增長2152倍，年均增長22.4%；人均GDP由1979年的606元提升到2017年的183127元，38年增長56.3倍，年均增長11.2%，居內地副省級以上城市首位。深圳進出口總額由1979年的0.17億美元提升到2017年的4139.50億美元，38年增長8545倍，年均增長26.9%，居大陸城市第2位。

此外，《深圳藍皮書》預計，按目前趨勢，2018年北京和上海GDP都超過3兆元，其中上海GDP預計達3.37兆元，繼續高居全國經濟總量第一大城市。北京2018全年GDP總量預計約為3.07兆元人民幣，轉換成美元預計可達4500億美元，人均GDP超過2萬美元。按照世界銀行的標準，北京、上海和深圳都已達到了中高收入國家或地區的標準。

(旺報 )

上海浦東GDP首破兆元人民幣大關 陸美兩國領導人互致賀信慶祝兩國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。