深圳去年GDP破2.5兆人民幣

2019年01月01日 13:07 旺報 林永富

據深圳市社科院與社科文獻出版社日前共同發布的《深圳藍皮書》中資訊顯示，預估2018年深圳GDP將達到2兆5730億元（人民幣，下同），實際增長8.6%，居上海和北京之後排第三位，進一步拉近其與上海、北京的差距。

據顯示，2018年深圳經濟實際增速要比全國高出了約2個百分點。固定資產投資預計將達到6337億元，增長23%。全年工業增加值預計將達到9534億元，實際增長9%；第三產業增加值預計將達到1兆4573億元，實際增長8.5%。全年出口總額預計將達到2762億美元，增長10.2%。

2018年以來，受中美貿易戰影響，全國總體經濟下行壓力增加。但是深圳在高新技術產業和新興產業如電子、通訊、新能源和高端裝備等產業快速發展推動下，經濟保持高速發展。

大陸改革開放40年，深圳GDP由1979年的1.96億元提升到2017年的22438.39億元，38年增長2152倍，年均增長22.4%；人均GDP由1979年的606元提升到2017年的183127元，38年增長56.3倍，年均增長11.2%，居內地副省級以上城市首位。深圳進出口總額由1979年的0.17億美元提升到2017年的4139.50億美元，38年增長8545倍，年均增長26.9%，居大陸城市第2位。

此外，《深圳藍皮書》預計，按目前趨勢，2018年北京和上海GDP都超過3兆元，其中上海GDP預計達3.37兆元，繼續高居全國經濟總量第一大城市。北京2018全年GDP總量預計約為3.07兆元人民幣，轉換成美元預計可達4500億美元，人均GDP超過2萬美元。按照世界銀行的標準，北京、上海和深圳都已達到了中高收入國家或地區的標準。

(旺報 )