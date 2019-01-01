張善政：蔡應鼓勵地方交流拚經濟方為高招

2019年01月01日 13:12 中時 張理國

中共全國人民代表大會常委會發表《告台灣同胞書》，將屆40週年，中共中央總書記、習近平明天將出席紀念會並發表重要談話。行政院長張善政表示，蔡英文總統除了被動耹聽，應該可以主動搶得兩岸談話先機，並宣布鼓勵縣市層級的「地方交流先行」來拚經濟才是高招。

張善政今天在臉書貼文「地方交流先行、停止敵對拚經濟」，強調在習近平發表重要談話前，蔡總統不應被動耹聽，也可以最得談話先機。張善政說，中國大陸1979年「告台灣同胞書」的宣示背後，是經濟發展取代意識型態的髮夾彎。1124的選舉，也顯示民眾希望擺脫又老又窮的經濟。趁此時此刻，蔡英文不要被動等席近平的談話再出來反應，而採取先機主動表態我們鼓勵縣市層級的「地方交流先行」來拚經濟，這不是一個高招嗎？

張善政說，當年中共對台的這個友善動作，來自 1978年底中共十一屆三中全會的政策大轉向，由毛澤東的「意識形態優先」轉向鄧小平的「務實經濟發展」。四十年來，對岸的發展雖然遇到不少陣痛，但是今天的成果有目共睹。當今對岸面臨了美國的貿易與科技戰，事實上正代表四十年來對岸已經成為一個讓美國顧慮的強權。

張善政表示，許多人都不免感慨四十年來兩岸局勢的爾消彼長，連帶也對台灣的長久發展甚為憂慮。尤其最近1124的地方選舉結果，也多少顯示了民眾對民進黨這兩年半來兩岸關係停滯導致經濟低迷的不耐。藍營許多新任的縣市長都不約而同表示，為了地方經濟要積極促進兩岸往來。其實這正是蔡英文微調兩岸政策的一個好台階，彰顯民進黨政府對加強地方層級交流樂觀其成的態度。否則，如果 2020年時顯示民進黨政府其實是在扯地方政府兩岸交流的後腿，民眾會再一次用選票表達不滿。

(中時 )