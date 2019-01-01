中共建政70周年 今年有哪些國家大事？

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中時
李文輝

今天是2019年元旦，中國新聞網報導，細數今年一系列大陸國家和民生關切大事，包括大陸建政70周年、全面建成小康社會關鍵之年、第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、新《個稅法》實施等等，讓新的一年備受期待。

首先，在紀念了改革開放40周年之後，今年將迎來中華人民共和國成立70周年。伴隨而來是解放軍海軍在江蘇省泰州白馬廟鄉、空軍在北京建軍70周年。大陸國產航母完成海試、殲-20將是吸睛焦點。

此外，今年是五四運動100周年。7月1日澳門回歸20周年。1月1日陸美迎來建交40周年。

周年大事外，還有年度大事，大陸全國兩會將於3月初。去年成立的新政府將在兩會亮出成績單。全面建成小康社會的關鍵之年將如何規畫，值得關注。

還有，時隔兩年後，今年4月，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將在北京舉辦。這是2019年大陸最重要的主場外交。第二屆中國國際進口博覽會將在11月在上海舉辦，時地將與首屆一致，展覽布局和規模繼續有國家綜合展、企業商業展和虹橋論壇。此外，總展覽面積將超過首屆。作為國際級別最高的世界園藝博覽會，2019北京世界園藝博覽會將於4月29日至10月7日舉辦。

重大工程部分：北京新機場落成，名稱確定為「北京大興國際機場」，主體和配套工程將於6月30日竣工驗收，9月30日前投入營運。新機場投用時間趨近，京津冀協同發展迎來新機遇。

嫦娥五號奔月，2018年12月大陸成功發射嫦娥四號探測器，將實現人類首次月球背面軟著陸。今年，「嫦娥奔月」好戲將再度上演。

另，京張高鐵將完工在年底建成通車。成為2022年北京冬奧會的重要交通保障設施。將使京張兩地客運時間縮短為不到1個小時。

民生方面，大陸新《個稅法》1月1日起實施，個稅起徵點提高到每月5000元人民幣。首部電商法《電子商務法》於1月1日正式施行。明確電子商務經營者應當依法辦理市場主體登記、依法履行納稅義務。

(中時 )

陸美兩國領導人互致賀信慶祝兩國…

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