新營元旦早安健走 熱鬧登場

2019年01月01日 13:17 中時 劉秀芬

已經連續舉辦26年新營元旦健走，1日早上7時由新營青商會長吳盈勳、新營區長魏文貴、立委葉宜津、台南市議員蔡育輝、沈家鳳等人共同鳴槍為活動揭開序幕，數千位民眾從南瀛綠都心公園熱鬧出發，台南市長黃偉哲參加完虎頭埤升旗典禮後也趕到活動現場摸彩，並加碼摸彩品，讓抽到的民眾直呼好幸運。

新營青商會長吳盈勳表示，由新營青商會和新營區公所合辦的元旦早安健走活動，因為具濃厚的在地社區特色且不需要事前報名、不收取費用，更有包含43吋液晶電視、腳踏車等數百份精美禮品讓現場參與民眾帶回家，已經成為台南溪北地區家喻戶曉的的活動，參與人數每年都屢創新高，今年參加人數高達2000多人。

為了迎接金豬年，今年健走路線特別將大新營區文化中心、彩虹步道、地景公園、三一宅等特色景點連結起來，路線恰巧就是豬的意象，期盼「諸事平安」。此外，民眾只要在特定景點拍照打卡就可以獲得一組不鏽鋼吸管，共同響應環保減塑的理念，積極推動聯合國「永續發展目標」（SDGs）。

除了健走活動，現場也安排了政府機關、慈善團體等20幾個攤位進行政令宣導、慈善義賣，熱鬧非凡。新營區公所也推出防災防疫知識宣導及有獎徵答，讓民眾了解防災防疫的重要性。

(中時 )