長庚研究：高齡腰椎手術不是禁忌

2019年01月01日 13:39 中時 魏怡嘉

脊椎問題經常困擾年長者，需要開刀治療時更是心生恐懼。林口長庚針對38位年齡超過80歲且接受過腰椎手術的病人做回溯性研究，結果發現其骨融合達成率約82％，與65～79歲對照組病人的89％相差不多，顯示年齡本身不是接受腰椎減壓鋼釘融合手術的禁忌，只要經過適當的評估與準備，80歲以上的長者也可經由手術來改善生活品質。

85歲的陳爺爺，有高血壓病史，下背痛併下肢坐骨神經痛已經10多年，起初症狀輕微，在住家附近醫院就診偶爾吃個藥做做復健也還過得去，但80歲之後症狀加劇，走不了3分鐘就因為下肢痠麻需要休息，經X光檢查為第四、五腰椎滑脫，核磁共振檢查確診為第四、五腰椎脊椎管狹窄壓迫腰椎神經，需要開刀治療。

林口長庚骨科主治醫師廖振中表示，陳爺爺和家人頓時陷入兩難，既擔心脊椎手術風險，又不希望陳爺爺繼續活在疼痛的日子裡，經與醫師討論後，決定接受「腰椎後位減壓融合骨釘固定手術」，手術至今超過2年，以「視覺類比量表」評估疼痛狀況，10分最痛、0分為完全不痛，結果陳爺爺下背痛從術前7分進步至1分，下肢疼痛感從術前7分進步至0分，現在陳爺爺可以每天早上健走超過30分鐘而不需要休息，過著正常的退休生活。

廖振中指出，像陳爺爺的例子在脊椎門診裡並不少見，但這些年長者，尤其是超過80歲以上的長者常常會問，「我活到這麼大歲數開刀好嗎？」尤其是脊椎手術，他們通常會害怕手術不成功造成癱瘓，不僅對自己也對家人造成負擔。由於台灣民眾平均壽命逐漸加長，根據世界衛生組織預估，到2050年全球的男性平均壽命為81.1歲，女性為86.6歲，因此需要接受脊椎手術的年長者恐將增多，醫生也會遇上越來越多病人有相同的疑問。

廖振中表示，從這項研究顯示，年齡本身不是接受腰椎減壓鋼釘融合手術的禁忌，年齡的意義代表病人可能有較多內在疾病的可能性，但是經過適當的治療與控制本身內在疾病的問題，並透過完善的手術術前準備與計畫，此研究已刊登於2018年5月脊椎手術的頂級醫學雜誌「The Spine Journal」。

(中時 )