蔡英文開口了！網崩潰驚呼：我有看錯嗎？

2019年01月01日 13:41 中時電子報 王子瑄

今日(1日)元旦升旗典禮於總統府舉辦，今年主題為「勇敢自信、世界同行」。總統蔡英文、副總統陳建仁伉儷、台北市長柯文哲，與五位包含美國歸化球員戴維斯（Quincy Davis）、著名主持人吳鳳等「新台灣人」應邀出席領唱國歌。今年總統府不只現場發放手搖國旗與國旗貼紙，蔡英文更首開金口國歌「唱好唱滿」，讓網友驚呼：「我有看錯嗎？」

蔡英文過去從未手拿國旗，國歌也是能避則避，不能避就疑似跳過「吾黨所宗」等特定歌詞。就連九三軍人節偕五院院長，赴忠烈祠參加「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」時，也雙唇緊閉堅不開口唱國歌，當時還引發軒然大波。今年蔡英文則大破前兩年取消「元旦文告」先例，召開「新年談話」，現場還發放手搖國旗與國旗貼紙，啦啦隊制服也以國旗三色設計，現場旗海飄揚、青天白日滿地紅無處不在。領唱國歌時，蔡英文更是全程開口高唱，一字不漏。

對此，引發熱議外，不少網友不可置信，還有網友將畫面放大不斷回放，表示：「蔡英文嘴真的開了！」「我有看錯嗎？」

有人質疑：「所以過去兩年是什麼？」「那以前為什麼不唱？」「敗選才想起自己是中華民國總統！」「講個笑話：總統第一次拿自家國旗。」也有人痛批：「唱國歌不應只是『嘴巴滑過去』，那是不會有效果的，應該從心裡面認知，不要光做表面工夫」、「蔡英文以前要台灣獨派的支持是不唱『吾黨所宗』的國民黨黨歌，現在2018敗選之後，居然當起吳敦義的小妹，唱起他的黨歌。當她投降中共後，她應該很會唱《義勇軍進行曲》的。」

(中時電子報)