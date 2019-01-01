蔡英文國歌「唱好唱滿」 未迴避吾黨所宗

2019年01月01日 14:02 工商 崔慈悌

108年元旦總統府升旗典禮，清晨在綿綿細雨中舉行，蔡英文總統上任後，今年首度恢復發放小國旗，身穿深藍色飛行夾克的蔡英文，國歌也是「唱好唱滿」，未迴避「吾黨所宗」，不過雖然與台北市長柯文哲一同步出總統府，蔡柯兩人卻是零互動。

高雄市長韓國瑜在選前造勢活動，數萬支國旗揮舞的熱血場面震撼人心，從蔡執政後，就不再發放小國旗的總統府，今天舉行中華民國108年元旦升旗，首度恢復發放小國旗與萬份的國旗紋身貼紙，現場旗海飄揚，不少民眾頂著寒風細雨，臉上貼著國旗貼紙，氣氛熱絡。

蔡英文總統、陳副總統和副總統夫人羅鳳蘋，上午6時20分在總統府秘書長陳菊、台北市長柯文哲等人陪同下步出總統府走到府前廣場，與賴清德等人握手致意，身上一席深藍色飛行夾克外套，備受矚目。

總統府發言人林鶴明隨後表示，蔡總統是穿著座機隊的外套，臂上有隊徽。總統座機的型號為737-800，座機隊都簡稱738，並繡在外套胸前，這是座機隊致贈給總統留念的外套。

今年升旗典禮以「勇敢自信 世界同行」為主軸，由來自土耳其的節目主持人吳鳳、首位歸化球員戴維斯、服務台東偏鄉30年的澳洲醫師柯彼得、緬甸華僑楊萬利、越南籍新住民陳玉水等5位「來自世界的新台灣人」共同領唱國歌。

蔡英文和陳建仁拿著小國旗，全程開口唱完國歌，未迴避「吾黨所宗」等歌詞，唱完國歌後，總統與副總統再度步上舞台，向民眾揮手致意，雖然與柯文哲一前一後，但雙方都無互動。

今天場邊也有零星的陳抗事件，清晨6點多，兩名台灣衝組的成員，舉著「鄭南榕台灣國父的旗幟」，在景福門前的陳抗區，大罵蔡英文背叛台灣並高喊「蔡英文下台」等口號，因人數少未干擾到典禮進行。

法稅改革聯盟約20位抗議民眾，則是在升旗典禮結束後突然穿起黃色背心，高呼「反對賦稅抗議、法稅改革」等口號，立即遭現場維安人員驅離，並將抗議民眾抬離現場，未影響後續活動的進行。

(工商 )