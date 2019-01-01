展現異國多元文化曲風 薩克斯風演奏家梁庭華返國獨奏

2019年01月01日 14:03 中時 趙靜瑜

薩克斯風音色浪漫，深具演奏技巧，樂曲也因為樂器逐漸備受當代樂壇重視而增加不少，台灣旅美青年薩克斯風演奏家梁庭華本周將返國舉行獨奏會，將帶來不同國度作曲家所創作的薩克斯風樂曲，展現他出色的演奏技巧與學習歷程。

梁庭華表示，這次他準備了不同國家的作曲家對薩克斯風的靈感創作，從現代到激情，從感性和抽象，從熱情到悠然，表現出完全不同的曲風，「除了希望展現薩克斯風多樣化的音樂之外，也將這幾年旅外學習經驗分享給國內愛樂朋友。」

這次獨奏會作品包括1995年由丹尼士‧貝達德所創作的《幻想曲》、1886年由作曲家法朗克所創作的《A大調小提琴和鋼琴奏鳴曲》、2008年由大衛‧比登本德所寫的《印象》以及2010年由作曲家安德烈‧瓦格寧所創作的《狂想曲》。

梁庭華1993年出生於台北，自幼學習鋼琴，中學時到加拿大求學，2016年以優異成績畢業於美國羅徹斯特大學伊士曼音樂學院，獲得薩克斯風音樂學士學位。2017年梁庭華以優異成績獲美國印第安納大學伯明頓分校 -雅克布音樂學院(Indiana University Bloomington—Jacobs School of Music) 薩克斯風音樂演奏文憑，目前正在該校攻讀薩克斯風音樂演奏專業碩士學位。

梁庭華師承不少名師包括薩克斯風名家林建寬（Chien-Kwan Lin）、薩克斯風演奏家墨菲博士(Dr. Otis Murphy)等，為他打下了扎實的音樂基礎與開闊的音樂視野。

梁庭華在讀書期間，多次參加演出及比賽，他曾獲「美國國家音樂教師協會青年藝術家薩克斯風獨奏比賽」美國印第安納州木管樂比賽第一名。除了獨奏之外，他也積極組建樂團，參加演出。大學期間參加伊士曼ESP薩克斯風重奏團（Eastman Saxophone Project）， 該樂團曾於2015年在美國華盛頓DC甘乃迪中心演出(Kennedy Center)， 2016年在北京國家大劇院音樂廳演出。研究生其間又組建索瑪薩克斯風四重奏團（Soma Quartet）參加多次演出和比賽並深受好評。樂團於2018年受邀到WFIU廣播電台表演並接受採訪。

梁庭華薩克斯風獨奏會將於1月6日舉行，地點在台北國家演奏廳。合作的鋼琴家為陳怡安。

(中時 )