結合AI技術 科技部建置全國首座醫療影像標註資料庫

科技部聯合臺灣大學、臺北榮民總醫院、臺北醫學大學，建置國內首座跨醫療院所醫療影像標註資料庫，並由(左起)臺北榮民總醫院張德明院長、科技部陳良基部長、臺北醫學大學林建煌校長、臺灣大學醫學院鄧述諄副院長共同啟動。（科技部提供）

友善列印
旺報

AI結合醫療為國際發展趨勢，而醫療結合AI演算法的開發，需要大量的疾病標註資料，做為AI學習的標準答案，科技部聯合臺灣大學、臺北榮民總醫院、臺北醫學大學，建置國內首座跨醫療院所醫療影像標註資料庫，可協助醫師進行醫療影像判讀，以及減少侵入式檢查。

醫療影像是目前主要的非侵入式診斷工具，每個疾病個案有數張到數百張影像，醫師人工判讀的工作相當繁重。結合AI技術與醫療影像之疾病診斷標註進行研究，所開發之自動分析判讀工具，不僅可以協助醫師加速醫療影像判讀及提高診斷的一致性與精準度，也可以縮短病人就醫時間及減少侵入式檢查，降低醫療的支出，甚至在醫療資源缺乏的偏鄉，也能更即時的診斷，進而讓偏鄉民眾擁有更良好的醫療品質。

科技部自106年10月開始推動「醫療影像專案計畫」，結合3大醫療團隊的專業醫療研究人員，以及臺灣大學、臺灣科技大學、交通大學、中央大學等學界AI專業研究人員，組成跨領域團隊，對醫療影像資料進行符合AI訓練需求的資料處理與編譯，並將開發可自動分析判讀醫療影像AI演算法，以問題解決導向，且能實際應用於醫療場域協助解決臨床問題為目標。

歷經1年的努力，目前已建置4萬6450個案例的醫療影像，包括：心臟冠狀動脈疾病、腦轉移瘤、原發性腦瘤、聽神經瘤、肺癌等疾病之電腦斷層、血管攝影、磁振造影或X光等15項影像資料集，其中1萬7950個案例標註疾病資訊，未來將持續擴充。

科技部「醫療影像專案計畫」團隊開發的診斷技術，其中臺灣大學團隊針對心臟血管疾病，透過AI自動將冠狀動脈結構與心肌血流功能融合；臺北榮民總醫院團隊針對腦部疾病，以AI自動偵測顱內轉移腫瘤，輔助醫師做診斷；臺北醫學大學團隊針對肺癌影像，透過深度標註與AI模型開發來協助肺癌病理分類、診斷與預後預測。

為激發出更多的創新應用，以擴大資料價值、提升資源投入效益，醫療團隊建置的醫療影像及標註資料，將匯入國家高速網路與計算中心（國網中心）平台，提供其他研究團隊與資料建置團隊合作，進行醫療衛生目的之學術研究。

科技部指出，資料在匯入國網中心前及提供利用前，都將做去識別化處理，保護資料當事人之隱私；醫療團隊並已建立當事人動態同意機制，透過資料利用前對當事人之告知、資料利用情形之資訊回饋、當事人可選擇退出資料利用等作法，保護個資當事人之資訊自主權。

科技部陳良基部長表示，臺灣醫療人才輩出，醫療技術深獲國際社會的肯定，是臺灣引以為傲的成就。現在透過智慧醫療影像資料庫的建立，以及醫療AI之研發與應用，將可為這樣豐富寶貴的臨床醫療經驗，創造更大的價值，利用臺灣醫療優勢創造另一個臺灣優勢。

(旺報 )

展現異國多元文化曲風 薩克斯… 迎新年！台中萬和宮受理點燈 人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。