阿妹神救援台北跨年晚會！淋雨飆唱1小時咳嗽、流鼻水感冒了

張惠妹（阿妹）跨年演唱後開臉書直播，不時咳嗽。（取材臉書、翻攝臉書影片）

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張惠妹神救援台北跨年晚會。（華視）

天后張惠妹（阿妹）昨晚在「臺北最High新年城」跨年晚會上雨中開唱近1小時，連飆16首歌，她演出後還沒回家也尚未換下濕透的衣服，就開臉書直播，除了第一時間祝賀粉絲新年快樂，也坦言「我今天真的有冷到」，她不時咳嗽、吸鼻水的模樣，讓線上粉絲大為心疼，紛紛要她「趕快去換衣服」、「快回家休息」！她元旦中午也在臉書發文「新的一年，愛大家愛自己」。經紀人陳鎮川表示，她是有一點點感冒跡象，但應該還好。

阿妹先是對著鏡頭說「嗨～新年快樂」，然後繼續整理頭髮，「我現在以一個全身、頭髮全濕，衣服也都是濕的，還沒到家還沒換衣服，先跟大家說新年大快樂」。這時的她聲音已有些許沙啞，她說自己應該是在還沒唱之前要先跟大家說新年快樂，但一切都是這麼緊急，她一到現場馬上就要上場、馬上就要開始唱，所以來不及在演唱前先說新年快樂。

粉絲對她說辛苦了，她也說，真的很辛苦，「今天的雨，我沒想像會這麼大，我想說會像昨天是毛毛雨，但愈唱雨愈大，我的妝是撐過一場大雨之後，還不錯啦沒有花掉。在卸妝之前，想要跟大家說新年快樂」。她說，唱完後原本要直播煙火，但準備直播時它一直說無法直播、上不了。

阿妹演唱時已不時凍到甩手，直播中也坦言「我今天真的有冷到，雨真的下很多、很大，但今天很感動，現場蠻多人的」。她謝謝大家風雨無阻，所以她也整個大豁出去了，「如果你今天有去現場，跟我一起淋雨、跟著大家一起唱歌，你們真的很勇敢，給你們拍拍手。」她說這是很棒的傳統，在台北101的煙火下跨年，這都是必須有的，「每年都是很開心，希望明年大家也是開開心心的」。

阿妹也忍不住向粉絲搞笑訴苦，「我今天很可憐，唱完全身濕濕的，要趕快換衣服，讓自己不要感冒。但是所有樂手們和川哥（經紀人陳鎮川）他們去吃火鍋。這樣是對的嗎？他們自己去吃火鍋！但我要謝謝所有在台上台下的工作人員，一起彩排的樂手、合音們，大家都很辛苦，雨下這麼大」。由於演出時雨下太大，阿妹從面紙換到紅色大毛巾擦雨水，她笑說自己忘記臉上有妝，直接拿毛巾往臉上擦時，化妝師都嚇瘋了，就怕她睫毛可能會飛掉。

她還特別解釋選唱〈魚仔〉、魏如萱的〈你啊你啊〉，是因為很久以前就喜歡這歌，但真的很難唱。

(中時 )

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