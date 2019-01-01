迎新年！台中萬和宮受理點燈 人潮絡繹不絕

2019年01月01日 14:42 中時 盧金足

香火鼎盛的台中市南屯萬和宮，今受理植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲，人潮絡繹不絕。董事長蕭清杰說，點光明燈、安奉太歲及植福斗，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮每年重要祈安活動，光明燈及文昌燈位置，透過電腦依登記先後順序排列，沒有階級、大小之分，安太歲與植福斗全都100元，一視同仁。

很多民眾為求平安，爭相到各廟宇排隊點燈，還為了排到好位置提早卡位，大排長龍，南屯區萬和宮多年來提供民眾安太歲與植福斗的費用全都是親民費用100元。萬和宮在萬和文化大樓二樓禮堂，安裝12部電腦，首日適逢元旦假期，先啟用六部，八點開始受理，信眾依序進入，排隊等候，志工及工讀生熱心服務、解說。蕭清杰要求服務的志工與同學們以客為尊，注意禮節，詳細核對資料，減少錯誤。

此外，萬和宮開春祈福活動還有，元月27日（農曆12月22日） 上午舉行戊戌狗年謝斗法會，以及2月14日（農曆元月10日）舉辦己亥豬年植斗法會，都將比照往例，供應素食平安粥，讓信眾吃平安。

2月2日（農曆12月28日）上午邀請書法名家揮毫寫春聯，贈送鄉親；2月19日、慶祝元宵節、上元天官大帝聖誕，萬和宮白天誦經祈福，晚間在廣場配合台中市政府文化局規畫的「台中媽祖國際觀光文化節活動」演出歌仔戲，並贈送賀節小燈籠及摸彩，盛況可期。

(中時 )