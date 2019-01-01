謝和弦喊「我是台灣人」被卡進廣告？華視正式回應

謝和弦昨出席台北市跨年晚會。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
謝和弦PO出自己本來想說的完整內容。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

歌手謝和弦昨(12/31)參加台北市跨年晚會演唱了《像水一樣》和新歌《備胎》兩首歌曲，最後他向台下觀眾互動，說：「謝謝大家，我是謝和弦，我是台灣人，我愛台灣」，但最後一句話還沒說完，畫面就被截斷直接進廣告，引來議論，對此華視稍早回應絕非故意切掉藝人談話，「是正常廣告破口」。

一年一度的「臺北最High新年城-2019跨年晚會」昨盛大舉行，因現場天候不佳、陰雨綿綿，謝和弦上台後心疼台下觀眾淋雨，先是問：「你們今天是不是淋雨很久？」接著就拿瓶裝水往頭上琳，貼心陪粉絲淋雨，也將台上氣氛炒到最高點。

謝和弦唱完後，有感而發說：「謝謝大家，我是謝和弦，我是台灣人......」，此時螢幕上已出現片尾字幕，不久便進廣告，有人質疑謝和弦的發言「被廣告」，據《ETtoday星光雲》報導，華視回應：「這是正常廣告破口，並不是故意切掉謝和弦的說話。」

而謝和弦稍後也在臉書PO出自己本來想說的完整內容，表示：「謝謝大家，我是謝和弦，我是台灣人，我愛台灣，希望你們也愛台灣，希望以後的每一年，都能在台灣唱跨年。」

(中時電子報)

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