元旦府城小吃業績跌2成 業者曝最恐怖直相是這個…

2019年01月01日 14:46 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

元旦連續假期出遊人潮大增，各地小吃業者無不期盼大賺一筆，但今年台南人失望了，旅宿殺到400元搶客，連小吃也出現人氣下滑景象。台南知名虱目魚粥業者說，新年生意比往常跌了2次，他哀嘆高雄有個大太陽， 吸走許多商業活動，而最恐怖的真相是，連台南人都跑到高雄消費。

根據統計，今年到台南觀光旅遊人數下滑，比去年同期一口氣掉了30萬人次，台南市長黃偉哲公開喊話與高雄合作，希望發揮一加一大於二的效果。黃偉哲無非想藉韓流的威力，救台南不見起色的觀光旅遊業。原因很簡單，大陸人到台南，相對跟其他縣市來比少很多。

TVBS報導，台南國華街以小吃聞名，以往連續假期總是大排長龍，不過這次明顯人氣流失。受到韓流衝擊，遊客都被吸走了；另外，旅宿業者也說，府城的大陸遊客明顯減少。

虱目魚粥業者表示，業績大概差一成到兩成，因為台南隔壁有一個大太陽，把台南市一些商業團體也吸引過去，比較恐怖的是，台南市人也跑去高雄消費。府城有名的碗粿業者也說，平常生意下滑兩、三成；就連春捲名店，也感受到人氣變差了！

對於黃偉哲想與高雄合作拚經濟，到底要怎麼合作？業者也憂心忡忡！虱目魚粥業者說得直白：「選舉的時候政黨互相傾軋，傾軋到那種程度，你想想看，他會替你行銷嗎？」

(中時電子報)