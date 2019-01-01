洪孟楷宣布選立委 若出線將對上「淡水蔡依林」

2019年01月01日 15:07 中時 季節

國民黨文傳會副主委洪孟楷1日宣布，將投入2020年新北市第一選區立委選舉，對上現任的民進黨立委呂孫綾，有機會出現兩名政二代七年級生的對決，不過前任該選區的國民黨立委吳育昇有意爭取回鍋，也對於洪孟楷喊出「世代交替」一詞表達不滿，所以洪孟楷若想對上呂孫綾，仍必須先通過協調或黨內初選，先贏得國民黨中央的提名。

洪孟楷於1日上午在臉書上發布文章和影片，宣布他將投入參選第10屆新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）的立法委員選舉。他說過去馬政府八年執政，他與國民黨並未有過多接觸，然在2016年國民黨在野後，當眾人選擇遠離，他卻毅然決然擔任黨職，並且為黨辯護，捍衛，可以說國民黨越弱時、更加不離不棄，因為他相信，民主政治需要良好的監督制衡，才能夠給民眾更好的生活。

洪孟楷說在政論節目上，自己只論理、不硬拗，因為相信「真理越辯越明」，但過去國民黨有不對的地方，他也絕不護短；在地方服務上，他更不分黨派、不分顏色，只要是對地方好的事物，他勇於付出，樂於奉獻。這是他永遠的承諾！

洪孟楷表是這次九合一選舉中看到了「討厭民進黨」的勝利，但不見得是每個人都對於國民黨放心，因此，如果接下來的選舉，國民黨還是沒有任何改變，用一樣的面孔來面對選民，這樣怎麼能夠回應民眾對於政黨的期待呢？所以他決定要站出來，代表世代傳承、世代交替，更是新時代的開始。

洪孟楷說自己是1983年次，今年36歲，過去十年有完整的中央、地方政府歷練，他曾是台北縣政府蔡家福副縣長秘書，嘉義市政府文化局局長(黃敏惠市長任內)，也是行政院江宜樺院長辦公室專門委員，所以他有中央地方的結合，也有信心能夠為公眾爭取權利，創造地方人人發大財。

另外洪孟楷表示，看到中央執政的弊病不斷，現在的執政黨無心想人民，只在意如何打擊政敵，對付國民黨；勞基法亂修、年金改革違反信賴原則、前瞻計畫是撒錢自肥、兩岸關係冷凍，我們熱愛的台灣，我們的國家中華民國，還有多少個四年可以揮霍浪費呢？他感謝過去所有政治前輩的貢獻，因為有過去的付出，才有現在的基礎；不過世代交替和和經驗傳承是現在的共同共識，希望大家給年輕人機會，讓年輕人勇於承擔。他也承諾要用年輕的熱忱，打一場正向陽光選戰；要用過去十年累積的專業，監督揭弊、爭取預算！不做負面攻擊、跳脫政黨鬥爭，呼籲大家支持他。

但新北市一選區的前任國民黨立委吳育昇對洪孟楷的用語頗為感冒，他說樂見洪孟楷表態競爭，但洪孟楷參選打出世代交替，他認為不妥。他表示韓國瑜、侯友宜都可以在2018年選舉大勝，而且如果年紀比洪孟楷大就要世代交替，費鴻泰、賴士葆、曾銘宗等立委是否也該被交替？立委工作需要有成熟的問政技巧，而非只考量年紀。他在新北一選區連任三屆，對地方最了解。

洪孟楷是前國民黨立委郭素春之子。郭素春曾於1998年，在複數選區制度下，當選台北縣第三選區立委，選區範圍包括了今日的新北市第一選區的六個區之外，再加上三重、蘆洲、新莊、五股、金山、萬里。2008年改成單一選區制後，新北市第一選區一直是國民黨的優勢選區，即使2014年國民黨大逆風，朱立倫在本區的得票仍高於游錫堃，直到2016年總統和立委選舉，國民黨才首度在此選區敗北，蔡英文總統得票過半，吳育昇也輸給地方望族前議員呂子昌之女呂孫綾。

(中時 )