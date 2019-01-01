侯友宜出席烏來歲末聯歡跨年晚會　與鄉親約定明年會更好

2019年01月01日 14:40 中時 葉書宏

新北市烏來區公所連續第4年舉辦歲末聯歡跨年晚會，推出充滿泰雅元素的「原」味主題跨年派對，市長侯友宜上月31日晚間9時許抵達晚會現場，侯與烏來鄉親們約定將會再度走訪，守護烏來地區的建設與發展。

侯友宜表示，烏來區經歷過蘇迪勒風災，三年多來在市府與地方的努力復健之下，不僅烏來台車順利通車、老街人潮逐漸回溫，攬勝橋也順利重建完成，這些足跡是大家一起打拚的成果。

他更指出，選在2018年的最後一晚到訪，就是要和在地鄉親站在一起，共同見證從苦難中重生的烏來，未來也會和大家攜手努力，共同守護烏來這塊新北市的寶地。

烏來區公所表示，跨年晚會活動以LOKAHSU（泰雅族招呼語）作為口號，營造傳統與時尚兼具的跨年熱鬧氛圍，參加民眾可領取限量的泰雅紋面貼紙，體驗泰雅紋面之傳統文化。

為提升活動熱度，今年晚會特別邀請知名藝人康康搭配甜姐兒孟孟，演出陣容堪稱歷年之最，除資深人氣唱將葉璦菱外，並有多位原住民重量級歌手如尤勞·尤幹、星光四班亞軍張心傑、今年入圍金曲獎最佳女歌手的呂薔、創作歌手高慧茹（巴奈）、星光幫歌手胡采書、MAFANA樂團，以及曾參與「原band大賞」表現優異的達比拉斯樂團及七字輩樂團等，場面熱鬧非凡。

此外，現場也安排摸彩活動，包括最大獎50吋LED電視，以及智慧型手機、平板電腦、溫泉券等精彩好禮，活動最後施放長達5分鐘的煙火秀，現場民眾一同在絢爛煙火中迎接2019年到來。

(中時 )