文化人愛用的10大約炮語錄 啪啪啪通關密語曝光

文化人愛用的10大約炮語錄，啪啪啪通關密語曝光。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

隨著性觀念越來越開放，想發展親密關係，有時候只要一句話就能搞定，不過亞洲人常常為了ㄍㄧㄣ住有涵養的「文化人」形象，不會開門見山地把話說白，有意「炒飯」時，通常會透過通關密語。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出文化人愛用的10大約炮語錄。

No.10 今晚一起LOL、吃雞、打電動

有什麼娛樂比兩人一起打電動更能擦出火花？目前超夯的《英雄聯盟》（LOL）還有「擼阿擼」的別稱，性暗示相當濃厚！另外取自《絕地求生》的「大吉大利，今晚吃雞」，也頗有一語雙關的意思。

No.9 另一半今天不在家

約朋友來家裡玩雖然很平常，但若主動告知「另一半今天不在家」，就動機可議、暗示明顯了。

No.8 要不要來我家看寵物？

狗是人類最好的朋友，沒想到關鍵時刻也是超級助手，可以成為兩人共度春宵的最佳愛情媒介。

No.7 一起做運動

翻雲覆雨的激烈床戰通常會令人汗如雨下，嚴格來說，性愛也是一門運動，「要不要一起流汗、運動」因此成為進退得宜、相當高明的話術。

No.6 去休息一下

休息肯定少不了椅子或床，讓人直接聯想到你家、我家或Hotel，性暗示明顯。

No.5 一起泡湯

被認為進擊力道十足的一招，由於湯屋的獨立空間，加上熱騰騰的戀愛氛圍，只要對方對你稍微有點感興趣，出招後通常攻無不克、百發百中。

No.4 來我家看鬼片

電影是一種催情好物，特別是鬼片讓人忍不住緊抓隔壁人的手，更容易拉近彼此距離。

No.3 我有點癢了

有人說性愛就像從高處下墜時，一種癢癢的刺激感，因此有人用「癢」作為性暗號，也成為網路十分通用的術語。

No.2 我不太舒服

這句話聽起來很簡單，但其實被重重包裝，換句話說就是「我現在需要你」。如果上一秒還精神奕奕，下一秒唉爸叫母，十之八九就是對你有意思。

No.1 幫你按摩

按摩是肢體接觸最直接的方式，可以合情合理的將雙手在對方身上游移，很容易就這樣「滑」出新關係。

(中時電子報)

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