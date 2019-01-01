小英新年談話提四必須 蔡正元：都不是人民要的

2019年01月01日 14:56 中時電子報 邱珮畇

總統蔡英文出席元旦升旗典禮，並將「元旦文告」改成在總統府內發表「2019新年談話」。蔡英文喊出四個必須，都跟兩岸關係有關。前國民黨立委蔡正元在臉書批評，小英元旦講話提出四必須跟三防護，但她搞錯了，這些都不是台灣要的，她可能永遠搞不清楚台灣人民要什麼，那只能說2020再見了!

蔡英文出席元旦升旗典禮，對於兩岸問題上，蔡英文喊出四個必須。認為對岸必須遵守中華民國台灣存在的事實，必須遵守2300萬台灣人民對自由民主的堅持，必須以和平對等的方式來處理台灣問題，必須以是政府和政府所授權的公權力機構坐下來談。這四個必須才是兩岸關係能否朝向正常關係發展的最基本，也是最關鍵的基礎。

蔡英文並提出三到防護網，第一道，是民生安全防護網；第二道防護網，是資訊安全的防護網；第三道防護網，強化兩岸互動中的民主防護網。她也痛斥對岸，若不能在豬瘟疫情防治上合作，哪來「兩岸一家親」。

前國民黨立委蔡正元批評蔡英文的「新年談話」，他說小英提出的四個必須跟三個防護都不是台灣要的。

蔡正元說，台灣要的四個必要是：必要消滅假正義之名的東廠；必要廢除無能的人事酬庸；必要放棄自以爲是的政策；必要撤除大批浪費的稅金。台灣要的三個防護是：憲法阻止台獨冒進的防護網；憲法阻擋不當立法的防護網；憲法阻隔亂判司法的防護網。

蔡正元批評，蔡英文可能永遠搞不清楚台灣人民要什麼，那只能說2020再見了。

(中時電子報)