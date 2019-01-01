上梨山迎曙光 全國最高升旗典禮在台中

2019年01月01日 15:06 中時 陳世宗

梨山元旦升旗典禮今天一早在梨山賓館前廣場盛大展開，副市長陳子敬親自主持，與民眾一同向國旗致敬，目送國旗冉冉升空！（陳世宗翻攝）

副市長陳子敬與民眾一起迎接新年曙光，代表台中市迎向嶄新的一年！（陳世宗翻攝）

迎接2019年元旦！台中市政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處在海拔近2000公尺的梨山賓館前廣場舉行升旗典禮；1日副市長陳子敬與民眾一起迎接新年曙光，代表台中市迎向嶄新的一年。陳子敬表示，梨山升旗典禮自舉行以來，每年都獲得熱烈響應，大家一同齊聚觀看國旗飄揚在高山上，別具意義；他代表市長盧秀燕祝福大家新年快樂、身體健康！

梨山元旦升旗典禮今天一早在梨山賓館前廣場盛大展開，副市長陳子敬親自主持，與民眾一同向國旗致敬，目送國旗冉冉升空；典禮後，陳子敬也與現場百名遊客互道新年快樂，氣氛歡樂。

陳子敬說，爲讓市民與遊客更能在大自然美景中體驗新年的感動，市府今年特別準備限量的紀念圍巾及升旗典禮證書，要發送給參加升旗典禮的民眾，在新年開始博得「步步高升」好彩頭。

市府觀旅局指出，前100名參加升旗的民眾可獲得「谷關梨山限量紀念圍巾」一條；而搭乘昨日末班16時15分及今日首班6時45分的865號公車，前往參加元旦升旗的旅客，也都拿到市府贈送的谷關七雄健步傘，現場笑聲不斷。

(中時 )