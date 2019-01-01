PM2.5污染 去年高雄最多 台南第二

2019年01月01日 15:05 中時 王思慧

根據環保署統計，去年年初直到12月25日，PM2.5達橘色以上不良等級的站日數，高雄市就有826次站日數，等於平均每天就有2個測站達到不良等級，台南市則超越雲林縣排名第二，雲林則第三。常被空污問題所詬病的台中市卻排第五，原因是燃煤量管制、改用天然氣以減少空污。

環保署監資處資料顯示，去年至12月25日，全台PM2.5達到AQI橘色以上不良等級有2057次，達到全民不健康的紅害等級有277次，合計2334次，比2017年的橘色2671次、紅色369次共3040次，減少706次。

雖然高雄次數去年橘色以上等級有826次最多，不過跟前年1075次相比，降了約2成4；第二的台南市236次；第三名雲林縣相差不大合計231次。排名第四的彰化縣去年140次；台中市第五，去年達122次，比前年147次減少25次。

為何台中空污比高雄少？空氣品質保護及噪音管制處長吳盛忠說，因全國性電廠排放標準管制，台中火力發電廠燃煤量減少，也改燒天然氣，加上二行程機車汰舊換新補助。

6至10名依序為桃園市、南投縣、嘉義縣、屏東縣、苗栗縣。苗栗縣退步最多，去年橘75次比去年多了27次最高，增加幅度達6成；新竹市也從前年16次，增加到去年27次；彰化從138次增加到140次。

雙北地區部分，去年元宵節因擴散條件不佳，加上放天燈等民俗活動，造成去年新北市有7次、台北市有5次紅害站日數。

另外，環保署統計，去年大陸境外污染的臭氧，造成台灣空氣品質達到橘色以上的不良等級天數達到17天，測站達不良站日數多達701次。

人體接觸臭氧會產生頭痛、眼睛灼熱、刺激呼吸道，長期影響會導致呼吸急促、咳嗽與呼吸道發炎；孩童則可能會引發氣喘與肺部發育不正常。環團綠色和平組織更指出，臭氧已成為「新興健康威脅」。

環保署監資處長張順欽表示，破壞臭氧的氮氧化物是形成PM2.5的原因之一，各國為改善PM2.5都在致力減少氮氧化物，卻導致臭氧濃度升高，後續會持續關注臭氧境外污染影響。

(中時 )