跨年傳槍響！彰化秀水一當鋪遭掃射50槍

2019年01月01日 15:12 中時 謝瓊雲

鐵捲門上彈孔幾乎射穿。(謝瓊雲翻攝)

位在彰化秀水鄉彰水路旁的一家當舖和隔壁豪宅遭人暗夜連開50槍，雖無人受傷，但嗆聲示威意味鮮明。(謝瓊雲翻攝)

剛跨完年，彰化大馬路旁驚傳槍響。彰化縣秀水鄉安溪村彰水路旁一家當舖與隔壁兩棟豪宅，凌晨1點多遭歹徒近距離持槍射擊，鐵門、梁柱彈痕累累，疑似因金錢債務糾紛遭開槍示威；警方專案小組調閱路口監視器畫面以車追人，全力追緝特定犯嫌。

位在彰水路旁的豪華透天厝，連同當鋪一共有兩棟建築物遭到掃射槍擊，當時歹徒開著廂型車來到當鋪大門前路邊，人都沒下車，直接在車上持槍朝大門掃射，鐵捲門遭射穿、牆上與水泥柱上都有明顯彈痕，估計共被開了50槍。

警方調閱監視器，發現開槍歹徒開車行經該處後，並未下車就直接朝該當鋪與隔壁住家兩棟房子掃射，懷疑犯案車上應該不只1人，所用槍枝目前不明，動機仍需再追查釐清。

鄰居表示，當時疑似有聽到連續五、六聲「碰、碰、碰」聲響，但因為大家都在瘋跨年，以為有人半夜不睡覺放煙火或鞭炮，不知道原來真是有人暗夜開槍。

而白天趕到現場的當舖負責人友人也低調說，不知道為何被開槍，很慶幸剛好沒人在店裡面。被害人也向警方表示，被槍擊的當舖和民宅都是他所有，一家當舖公司、一家是住宅，但自己也是警方通知才知道，完全摸不著頭緒。

鹿港分局偵查隊長蕭志旺表示，槍擊案發生在1日凌晨1時許，現場勘查發現多處彈孔，初步研判開了50槍，由於被害人與嫌犯陸續有債務糾紛，疑因此遭槍擊報復，警方成立專案小組釐清案情，正全力追緝開槍嫌犯中。

(中時 )