國王商圈内榞拉麵　呈現多元豚骨風

2019年01月02日 07:20 中時 陳世宗

沙鹿區榞拉麵創始店，鮮紅色鳥居與美麗的櫻花造景，讓人一秒彷彿就置身在日本神社。（陳世宗攝）

地獄麻辣豚骨雞腿拉麵，辣味可依個人喜好調大、中、小辣！（陳世宗攝）

鮮味蛤蜊豚骨拉麵，含有鮮甜的海鮮味！（陳世宗攝）

咖哩可樂餅$50元，1份共有2片，旁邊同時還會附上番茄醬！（陳世宗攝）

「您想品嚐味美料實在的拉麵嗎？」位於沙鹿區國王商圈內榞拉麵創始店，距離靜宜大學非常近，附近不少家庭與學生常會來到這裡用餐。店內湯頭、醬料、叉燒與溏心蛋完全不假他人之手，份量也很豪邁，就是要呈現多元的豚骨風味給消費者！

沙鹿區榞拉麵創始店，富有日式風情的店面外觀，有著鮮紅色鳥居與美麗的櫻花造景，讓人一秒彷彿就置身在日本神社；店內有吧台與一般方桌座位，中午剛開門不到半小時，就有不少家庭前來用餐，不過店內的座位大概只有20個左右，想嚐鮮別忘要早點蒞臨。

店內有面窗的吧台座位，另外還有提供麥茶可以自取，想喝冰涼涼的汽水也能單點，店內的拉麵是以台灣人普遍最能接受的豚骨口味去做變化，如平常吃得比較清淡，可選擇牛奶豚骨口味，重口味則會推荐你們選擇黑蒜醬油、黑咖哩或是地獄麻辣拉麵，麵條則有日式拉麵、台式拉麵與讚歧烏龍麵等可搭配。

榞拉麵的份量都給得很豪邁，極致濃郁牛奶豚骨拉麵198元也是不錯的選擇，平實的價格就能享用豐富實在的拉麵；愛吃牛肉的朋友可試試他們家的牛五花，每片大小都頗有誠意，不會有空虛感覺，而且真的可吃得到牛肉香氣！

極鮮舞龍蝦拉麵428元，只要到店家臉書按讚並打卡，就能立馬享有9折優惠，這碗只要300多元就能吃到，不來打卡真的對不起自己。溏心蛋由店家自製，蛋白滑嫩Q彈，幾近吹彈可破；蛋黃大概是6分熟程度，偏細麵條口感有彈性，即使泡在湯頭一小段時間，也不會覺得軟爛。

咖哩可樂餅$50元，1份共有2片，旁邊同時還會附上番茄醬！內陷厚實紮實，做法偏向正統日式可樂餅，軟綿細緻的口感當中幾乎吃不到馬鈴薯的顆粒感；芋香芙蓉炸蝦100元，每份含有2隻，喜歡芋頭和蝦子的朋友可別錯過這道特別的小菜！

榞拉麵》

地址：沙鹿區北勢東路537巷23號1樓

電話：（04）265268885

營業時間：周一～周六：1100-1400；1700-2000

(中時 )