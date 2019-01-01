影》10大名人愛用摩鐵 世堅情這間贏過薇閣

2019年01月01日 15:25 中時電子報 張達智

民進黨台北市議員王世堅。（中時資料照 林縉明攝）

20180616中天新聞 世堅情2.0？ 密會肉感熟女 4次超過1小時

摩鐵方便、隱密又有情趣，是情人們增進感情的好去處，也是不少名人愛去的地方。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點10大名人愛用摩鐵，大家快來瞧瞧（順便做筆記）這些「名店」有何過人之處。

第10名：儷閣汽車旅館

地點：新北中和

愛用名人：王盈凱、陳月芳

總統貼身隨扈王盈凱和前女武官陳月芳被抓包「特勤級偷情」，選在山區的儷閣汽車旅館。儷閣因位置隱密加上只有一條聯外山路，若被跟監很容易發現，更擁有北台灣唯一的「空中監獄房型」，監獄牢房擬真效果十足。

第9名：榕園汽車旅館

地點：新北蘆洲

愛用名人：城仲模

2006年時任司法院副院長、大法官職務的城仲模，被拍到帶著雲林科技大學助理教授王美心，到蘆洲的榕園汽車旅館開房間。不過城仲模事後解釋，是因女方腹痛嚴重，所以才會緊急到賓館讓她上廁所。

第8名：約克頂級汽車旅館

地點：新竹

愛用名人：陳詩欣

已婚奧運跆拳道金牌國手陳詩欣，被爆出偷吃「舊戰友」已婚跆拳道教練陳正浩，更被拍到先後進入主打璀璨晶鑽、摩登享受的約克頂級汽車旅館。

第7名：情覓汽車旅館

地點：台北大直

愛用名人：羅致政

民進黨已婚立委羅致政形象清晰，卻被拍到和辦公室副主任粘珮瑩大搞不倫戀，五天二度滑進摩鐵，從林口悠逸汽車旅館到大直情覓汽車旅館，都是兩人愛用聖地。

第6名：沐蘭汽車旅館

地點：台北大直

愛用名人：九把刀、黃品源

位於大直的沐蘭汽車旅館以奢華Villa渡假風著稱，廁所全採透明式，情趣滿分，最大套房甚至上看100坪，難怪不只藝人黃品源帶19歲的表姪女楊佳欣特地到此「談戲」，作家九把刀和記者周亭羽「雙重偷吃」也是選在這裡。

第5名：四季汽車旅館

地點：高雄

愛用名人：陳致中

高雄市議員、前總統陳水扁之子陳致中曾被爆「召妓」到住家附近的四季精品旅館開房間，該旅館主打各式情趣泡湯池，因交通方便、鄰近瑞豐夜市，受到許多網友喜愛。

第4名：探索汽車旅館

地點：新北永和

愛用名人：李秀環

前台北市議員童仲彥前妻李秀環，被拍到離婚前與小王直奔探索汽旅館，該系列摩鐵在雙北共四館，210種主題房型各有特色。

第3名：丹迪旅店

地點：台北大直

愛用名人：林柏叡、王淨

林柏叡跟王淨因戲結緣，先是被捕捉到深夜公園激情撫摸，後被拍到大白天開房間，去的就是台北旅店集團旗下的「丹迪旅店」，沉穩低調設計，大走簡約風，價格也平易近人，頗受時下年輕人歡迎。

第2名：薇閣精品旅館

地點：台北大直

愛用名人：吳育昇、覺安慈仁、翁家明

國民黨立委吳育昇2009年被拍到與香奈兒熟女上摩鐵，從此「薇閣」標籤如影隨形。薇閣高檔奢華、房型隱密，已婚藝人翁家明、蒙藏委員會委員覺安慈仁也被直擊帶女人開房間，不倫戀曝光，無怪薇閣被封為「男人戰場、名人墳場」。

第1名：米琪汽車旅館

地點：新北五股

愛用名人：王世堅

說到摩鐵偷情，最熱門的還是民進黨台北市議員王世堅，2006年被抓到帶著小24歲的助理小文上摩鐵，緋聞鬧得沸沸揚揚。沒想到事隔8年，又被拍到跟小文開房間，「世堅情」再度成為話題。

(中時電子報)