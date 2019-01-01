台北最爛跨年晚會 徐巧芯：帳要算在陳思宇身上

台北跨年晚會，首度用電競比賽開場。(翻攝中天新聞)

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中時電子報

昨台北市政府前跨年晚會，首度用電競比賽做為暖場表演，卻引來現場民眾及網友抱怨，對此，台北市議員徐巧芯在臉書表示，認為節目安排不當應，該要算在北市觀傳局前局長陳思宇身上，也建議遊戲的選擇應跟跨年活動的方向配合，把電競穿插在表演中，或搭配音樂、DJ炒熱氣氛。

今年跨年夜全台濕冷，台北開場節目別於以往的歌手表演，找來藝人邰智源與電競世界冠軍Tom大玩知名遊戲「爐石戰記」、「星海爭霸」，卻因時間長達一小時，現場又下著雨，引起民眾不滿，氣氛比天氣還冷，直播的網友也不買單，怨聲四起。

對此，徐巧芯在臉書上PO文表示，她很支持電競產業，也覺得放在跨年晚會上，是對產業和選手的鼓勵，但仍有檢討空間，她建議，「應在規劃活動時考量到氣氛的掌握，將電競穿插在表演中，或者搭配音樂或DJ合作表演同時炒熱氣氛，遊戲的選擇也應該跟活動的方向配合」。

徐巧芯也說，「對於觀傳局長而言有點算是非戰之罪，畢竟他才上任沒幾天，只是接受前任局長的規劃」，她認為這個悲劇應該會被算在正在競選立委的陳思宇前局長身上。

有網友打趣回應，「我當時還以為轉錯台」也有網友提出建議及鼓勵表示，「紐約也跨年電競」、「暖場表演應該提早一點比較好，例如下午就開始」、「勇於創新還是很值得鼓勵的」、「下次改進就好，不想每年都一樣就要承擔創新風險」。

(中時電子報)

文章來源：徐巧芯臉書

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