服務處變陸客觀光景點 「恰吉寶寶」王世堅回應了

2019年01月01日 15:27 中時電子報 邱珮畇

台北市議員王世堅在大陸具有超高知名度，還被暱稱「恰吉寶寶」，他的服務處也變成陸客朝聖景點。王世堅對此回應，感謝大陸網友支持，但他是鐵桿深綠，對大陸來說是一級戰犯，來他服務處拍照被看到，小心回去被整肅。網友也笑說，王世堅要是開微博，肯定有百萬粉絲。

被網友笑稱有「扶龍命格」的台北市議員王世堅，在大陸也具有超高人氣，一位大陸網友昨在「韓國瑜後援會」貼文，他到台灣遊玩，特地從新北板橋跑去台北吉林路、長春路朝聖王世堅服務處，笑說「恰吉寶寶大概是在大陸最紅的議員了」。

王世堅接受《TVBS》訪問時回應，歡迎陸客來訪，因為這一兩年，他的服務處早就成為，陸客觀光景點。但他也要陸客小心，因為他是鐵桿身綠，對大陸來說是一級戰犯，來一級戰犯的服務處拍照片，小心回去被整肅。

PTT網友也留言「哇 韓國瑜迎陸客就是賣台欸 來看雙標黨喔」、「世間哥就是中肯，從一而終」、「堅哥太常上中天了 在中華人民共和國知名度很高XD」、「堅哥是知名度最高的獨派之一，要是開微博肯定百萬粉絲」。

王世堅是元旦寶寶，他今天也在臉書貼文「2019年的第一天，阿堅祝大家新年快樂！阿堅常常覺得自己真的佔了便宜、沾了元旦的光，因為大家祝賀阿堅新年快樂時都不忘順便跟阿堅說生日快樂！真心謝謝每一位好朋友的祝賀、祝福，阿堅深深感激！」

(中時電子報)