阿滿姨冷風中挖野生蛤蠣、煮羊肉爐 義賣助家扶貧童

阿滿姨林麗鳳今天清晨4點熬煮自己飼養的土羊，羊肉爐用了45斤跟大蘿蔔20斤還有藥膳一起煮，香氣四溢；還有昨天專程去線西海邊挖的11斤野生蛤蠣。（謝瓊雲攝）

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家扶中心元旦愛心跳蚤市場活動，現場吃的用的應有盡有。（謝瓊雲攝）
家扶中心元旦愛心跳蚤市場活動，現場吃的用的應有盡有。（謝瓊雲攝）
家扶舉辦的元旦愛心跳蚤市場，今年已邁入第6年。（謝瓊雲攝）
家扶舉辦的元旦愛心跳蚤市場，今年已邁入第6年。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心連續六年在元旦舉辦愛心跳蚤市場，將民眾捐出的全新家用品義賣，今年捐贈的愛心物資塞爆位在和美的家扶大廳和地下室，得出動一輛3.5噸大貨車和十多輛轎車才順利將全部物品載運到會場。

60歲的「阿滿姨」林麗鳳，去年到線西鄉海邊挖野生蛤蠣參與擺攤義賣，今年除了野生現挖蛤蠣，還加碼了她自己家裡飼養的放牧土羊所做成的養生羊肉爐，要讓愛心民眾吃得暖呼呼、會場香氣四溢。

阿滿姨說，自己也是甘苦人，更懂得甘苦人生活的不易，希望盡份心力幫助甘苦孩子。另外，連續第4年參與的莫札特音樂學苑，一群中小學音樂班學生組成的樂團，在義賣現場演出，並把所有打賞金都回捐。

家扶中心主任王震光說，元旦愛心義賣活動由莊茗閑與李筱琪兩人所發起，今年邁入第六年；藉由愛心民眾將家中沒使用過的全新品捐出，提供活動進行義賣，盼讓社會大眾共同參與「買物品響應愛心」這項有意義的跳蚤活動，當天所得將全數回捐，幫助弱勢家扶兒。

(中時 )

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