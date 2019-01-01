拍「鐵道懸日」遭警約談 雲科男大生冷靜回

2019年01月01日 15:47 中時電子報 張達智

雲林科技大學學生李翊誠因超美的「鐵道懸日」照片爆紅，還接受媒體訪問；不過他的拍攝行為，也遭質疑影響火車安全，鐵路警察局臺中分局斗六派出所表示將約談他。李翊誠得知後平淡表示，謝謝社會各界的提醒，以後拍照時會更加留意安全，並不要違法，會依時間到鐵路派出所說明拍照過程。

李翊誠花了7個月拍到一張夕陽從鐵軌後方正中央落下的照片，分享到社群媒體《Dcard》，超美照引發熱烈迴響，甚至吸引媒體專訪。不過他的行為也引發是否影響火車安全的議論。一名自稱是台鐵司機的網友更發文批評「或許你們覺得只是拍一張照片又沒什麼，但你們做的行為，卻嚴重的威脅我們的行車安全與造成莫大的壓力」。

而鐵路警察局台中分局斗六派出所昨(31日)晚亦針對此事，在臉書粉專上表示「已請雲科大教官協助通知該名學生至派出所說明，將依鐵路法處理」。

關於警方將約談，據蘋果報導，李翊誠說他會依時間到鐵路派出所說明拍照過程，他的本意很單純，因為喜歡攝影，拍出自己覺得漂亮的照片，所以想和大家分享，希望透過美麗的事物帶給社會一點正能量，沒想到卻惹出這麼大的風波。他謝謝社會各界的提醒，以後拍照時會更加留意安全，並不要違法。

《鐵路法》第57條規定規定「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。

行人必須跨越鐵路路線時，應暫停、看、聽，注意兩方確無來車，始得通過。但鐵路電化區間，除天橋、地下道及平交道外，不得跨越。」

若違反可依第70 條規定，處新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰。

(中時電子報)