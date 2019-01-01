花蓮門諾4位元旦寶寶報到 這對龍鳳胎最受矚目

2019年01月01日 16:10 中時 范振和

花蓮許先生的龍鳳胎姊姊相當健康。（范振和攝）

門諾醫院元旦寶寶龍鳳胎弟弟因體重不足，暫住保溫箱。（門諾醫院提供）

花蓮門諾醫院今天喜迎4名元旦寶寶，其中一對雙胞胎姊弟剖腹報到，爺爺、奶奶、外公、外婆、姨婆、叔叔全都來陪產，開心迎接新生命。

42歲的許先生說，原本龍鳳胎的預產期在1月中旬，他期盼子女與自己同樣在1月4日生，但每天看著太太挺著猶如大西瓜的肚子，實在不忍，再加上龍鳳胎活潑好動，太太相當辛苦，經與主治醫師討論後，決定在元旦剖腹生產。

雙胞胎姊姊體重3128公克，弟弟2266公克，由於弟弟體重不足，目前暫住保溫箱。許先生表示，他已有2歲大的兒子，這次雙胞胎可說是新年最棒的禮物，想到老婆終於順利「卸貨」，他輕聲地向太太說聲「辛苦了！」

從事汽車修理業的許先生說，他和太太家族都有雙胞胎的基因，但當初得知老婆懷龍鳳胎時，還是感到訝異，看著子女平安誕生，他也想說：「孩子，歡迎你們來到人世間，好好享受人生吧！」不過，他的壓力更大了，只有加倍努力工作養家。

婦產科醫師蔡啟智指出，雖然許多高齡產婦還是能順利生產，但高齡懷孕除了媽媽辛苦，還必須承擔不少風險，他建議女性朋友把握25至29歲的最佳生育年齡，同時提醒孕婦要按時產檢及保持心情穩定，才能順利迎接新生命的到來。

截至目前，門諾醫院共有3女1男的元旦寶寶誕生，出生體重分別為3210公克、3152公克、3128公克以及2266公克，此外，仍有3位產婦待產，雖然元旦、國慶寶寶已不像從前熱門，但每年該院仍會有3至6位的節日寶寶出生，且多數是自然產。

(中時 )