馬英九在台南參加元旦升旗 替蔣公抱不平

總統馬英九在台南市南區大林新城參加元旦升旗。（洪榮志攝）

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前總統馬英九致贈國旗圍巾給台南市南區大林新城多位高齡長者。（洪榮志攝）

前總統馬英九1日前往台南市大林新城參加元旦升旗時，在眷村社區魅力不減，吸引大批民眾的歡迎。當他看到豎立在社區公園的蔣公銅像，還頗有感觸地說，「沒有蔣公，就沒有台灣；蔣公也是政治人物，歷史上會犯錯，也要負應有的政治責任。」

迎接2019年第1天，馬英九與國民黨前立委高思博及台南市議員謝龍介、林燕祝、李鎮國、盧崑福、林美燕等人，戴著國旗圍巾、揮舞國旗，一起唱國歌，並舉手敬禮目視國旗升上旗桿頂。

馬英九致詞指出，看到新生里還有先總統蔣公銅像，內心非常激動。近年來蔣公銅像在台灣其他縣市受到不平等對待，讓他感到相當遺憾，因為「沒有蔣公、哪有台灣」；他還說，蔣公是政治人物，在歷史過程中也可能犯罪，也可能要負政治責任，但他絕對是國家遷台、復興，最重要的政治人物。

馬英九也致贈國旗圍巾，給住在大林新城高齡90多歲的居民，原本主辦單位只準備6條圍巾，但因眷村內的長輩太多，馬英九還拿下脖子上的圍巾送給長輩，讓眾人直呼「好窩心」。

馬英九在台南第2天的行程，1日7點多先吃知名的虱目魚丸湯當早餐後，才前往大林國宅參加升旗典禮。之後，他前往安南區鹿耳門聖母廟參拜，再返回市區國華街周遭品嘗小卷米粉、黑白切、白糖糕等府城特色小吃。

馬英九品嘗府城美食的過程中，不時與圍觀民眾打招呼。他還回憶第一次到沙卡里巴（康樂市場）的時候，是他高中二年級，當時吃了棺材板等小吃。謝龍介在旁表示，這次要讓馬胖3公斤再回台北；馬也笑稱自己有點變胖，一定要控制，不然豬年會一發不可收拾。

(中時 )

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