歌劇院上演求婚記 音樂家林寬浪漫示愛

音樂家林寬在音樂會後拿出戒指，以高跪姿向女友莊詠琁求婚。(林寬提供)

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音樂家林寬(右起)與女友莊詠琁愛情長跑8年。(林欣儀攝)

台中國家歌劇院首度上演浪漫的求婚記！從法國學成歸國的年輕音樂家林寬，日前在歌劇院舉辦台灣首場售票音樂會，進行到安可曲第二曲時，驚喜拿出預先準備好的戒指、以高跪姿向愛情長跑8年的女友莊詠琁求婚，現場觀眾驚喜尖叫，大喊「答應他！答應他！」。

23歲的林寬與莊詠琁在高中時參加友人的音樂會而結識，莊詠琁說，交往2年後，林寬高中畢業即赴法國巴黎市立音樂學院攻讀薩克斯風，考量兩人遠距戀情，毅然休學返台完成兵役並等她大學畢業，之後又分別赴法國、英國完成各自的學業。

畢業後返台，林寬一方便教授學生、一方便參與各種演出，他笑說，10歲起就夢想有一天能站上國際舞台，為此，與女友成立共同事業「慕樂藝識」、以此向歌劇院申請場地辦音樂會，除拿出結婚基金、向國藝會申請補助，還尋求盛香堂股份有限公司、羿晨機械股份有限公司等企業贊助，終於籌集款項舉辦音樂會，踏出圓夢演出的第一步。

「想告訴女友，我一直沒有忘記妳！」林寬說，音樂是興趣、也是工作，常在沉浸於其中時遺漏了守候的女友，決定在音樂會中求婚，為了完成這項任務，請託燈光等技術人員約百人協助配合，希望給女友難忘的求婚。

「當時真的很驚喜！莊詠琁說，當好友帶著自己走到舞台旁時，以為是要為策展工作上台致詞，接著就見到眼前出現花束，接著傳來觀眾驚呼、拍照的聲音，相當感動。

浪漫的求婚在「我願意」中圓滿落幕，林寬與莊詠琁將於今年結婚，讓長達8年的愛情長跑進入新境界。

(中時 )

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