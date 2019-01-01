高雄攤商生意超火紅 「韓黑」崩潰要國稅局嚴查

2019年01月01日 16:28 中時電子報 邱珮畇

韓市長上任首個連假! 旗津一早人潮擠爆│中視新聞20181229

韓國瑜當選高雄市長，「韓粉」用新台幣大力支持前進高雄觀光，高雄市跨年住宿爆滿，攤商生意也火紅，備料至少都比往日多三倍，旗津被遊客擠爆。但PTT「韓黑」看不下去，除了諷刺「韓粉」用力買，瘋狂吃完全不怕變胖中風，也要求國稅局嚴查攤商。

九和一大選時，許多來自世界各地的韓粉便在韓國瑜造勢直播或韓國瑜臉書底下留言，若韓國瑜當選要去高雄玩。如今韓國瑜當選，「韓粉」果然兌現承諾，高雄觀光再現榮景，不僅住房客滿，「韓粉」也用新台幣下架商品，元旦連假，攤商備料都比平常多準備三倍。

一位常在PTT政黑板批評韓國瑜的網友ivynaa，則發文要國稅局加嚴查緝高雄攤販商家。他稱韓國瑜為「韓導」，當選市長狂搞夜市、小吃，韓粉也很捧場的用力買、瘋狂吃，完全不怕變胖中風。電視訪問中攤販自己承認一天的營業額有的7、8萬 ，有的20萬，旗津的海產店自己也說翻桌率多了一倍以上。

ivynaa痛罵，「X你媽這些人還不繳稅不開發票，勞工一個月賺三萬多要繳稅。國稅局是幹什麼的?」

網友也留言「高雄人潮多起來也要酸= = 」、「對 快查 反正攤販來自台灣各地 全都查....我支持.反正攤販全都抓起來 2020就穩穩了 查 支持你查!」「先查郭家肉粽啊，不是先前有人檢舉好多次了」、「全國攤販都調查增加稅收是好棋」、「 支持民進黨報復攤商 國民黨愈來愈穩」、「支持啊，但是先教台灣國肉粽開發票很難嗎？」、「台南國華街 那幾家排隊美食 沒有一間有開發票 給你參考」、「大創哲的國稅局長看到了吧，台南抓一抓，國庫進帳不少」、「支持營業稅當日結算 菜得花穩了」。

(中時電子報)