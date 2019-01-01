金正恩新年談話 表示準備好隨時與川普會面

2019年01月01日 16:38 旺報 呂佳蓉

北韓國務委員會委員長金正恩今日發表2019年新年賀詞，表明有意與美國總統川普舉行第二次川金會，但也同時指出，若美國繼續對朝施壓和制裁，北韓可能會考慮探索一條新路。

當天上午9時，金正恩通過朝鮮中央電視臺發表新年賀詞。金正恩說，朝方已做好隨時與川普面對面對話的準備，將爭取實現國際社會都希望看到的結果，以此回應川普近日透露的第二次川金會談計畫。

與此同時，金正恩還強調，如果美國不守約，誤判北韓人民的耐心，一味強迫朝方接受美國的單方面要求，繼續對朝施壓和制裁，北韓也不得不為守護國家自主權和最高利益而探索一條新路，最終實現半島和平與穩定。

他指出，朝鮮黨和政府的立場是明確的、一貫的、堅定的，朝方將基於朝美領導人6月簽署的聯合聲明致力於建立新的朝美關係，推進和實現半島無核化，堅持建立半島和平機制。

金正恩說，如果美方拿出誠意對朝方的努力予以積極回應，兩國關係有望進入快速發展的新階段。唯有本著平等和相互尊重的原則制定公正的方案，以正確的協商姿態和堅定的意志去解決問題才能達到對彼此有益的終點。他強調，朝方已承諾放棄一切核武器及現有核計畫，不再進行核子試驗，並採取多項措施將承諾落到實處。

針對兩韓關係，金正恩表示，得益於雙邊關係得到很大改善，兩韓加強了各領域的合作交流與人員往來，鞏固了民族和解與團結。他還表示，朝方有意無條件重啟開城園區和金剛山旅遊。金正恩呼籲韓朝根據協定採取實質性措施停止陸海空敵對軍事行為，並指出韓方應叫停與外部勢力進行的聯合軍事演習，以及他國戰略軍事資產落戶韓國等。

在國內經濟方面，金正恩表示，我們在建設偉大工程的過程中不畏險阻，勢如怒濤地展現出朝鮮自主、獨立經濟的巨大潛力。他還強調發揚革命精神，高舉自力更生大旗，加快經濟發展的步伐。

(旺報 )