百元有找！平價拉麵九湯屋日本魂台灣味

2019年01月02日 07:19 中時 巫靜婷

九湯屋熱銷的東京豚骨拉麵，湯頭濃郁不死鹹，其中搭配的叉燒肥瘦相宜，令人食指大動。（巫靜婷攝）

九湯屋有3種麵條供饕客挑選，不同麵條皆有不同口感，圖為Q彈有嚼勁的粗捲麵。（巫靜婷攝）

苗栗市府前路上1間日式拉麵店，鄰近校區開業約3年，在一片「貴桑桑」的拉麵市場裡，殺出一條「俗又精緻」的高品質路線。店內布置走簡約風格，但卻不失日式風味，沒有高級的裝潢，卻把節省下的成本投資在食材上，「九湯屋」充分展現日本魂台灣味。

在台灣，民眾對日本拉麵的刻板印象就是南日本九州流的豚骨拉麵，湯頭屬乳白色，亦是台灣人最能夠接受的口味，但業者指出，其實日本拉麵分成3大派系，分別為南日本九州風、中日本東京醬油風、北海道味噌風。

業者表示，3大派系湯頭熬製及風味各有不同，而在九湯屋皆可品嘗到，拉麵最重要的就是湯頭，店內依循總公司標準，每日熬煮10斤大骨在鍋中，以大火下鍋、中火熬製、文火呈現的方式，使豚骨高湯口味變化多端。

業者說，店內提供饕客3種麵條挑選，有Q彈富嚼勁的粗捲麵、正統日本拉麵的細捲麵，及入口滑順的細直麵，3種人氣皆不相上下，而湯頭部分則由東京豚骨、九州白湯與九州地獄最受歡迎。

九湯屋的每種湯頭都有其專屬的調味醬料，業者對黃金配方保密到家，僅提及裏頭含有鹽及果糖或麥芽糖，因此在調配湯頭時，總能看見工作人員拿起小型電子秤，仔細地秤斤論兩拿捏份量。拉麵湯頭濃郁卻不死鹹，符合台灣人吃麵、喝湯的習慣。

1名愛吃拉麵的黃姓饕客表示，來店通常會點上1碗熱呼呼東京豚骨拉麵，搭配有嚼勁又彈牙粗捲麵，是冬日裡最好的享受，拉麵裡附上的海帶芽、筍干、海苔、青蔥在濃郁的湯頭不點也不遜色，其中自己最愛的就是它的糖心蛋和叉燒，叉燒肉片瘦肉偏多，肥瘦相間吃起很嫩口，總讓人想加點一口接一口。

店家名稱：九湯屋日式拉麵

地址：苗栗市府前路105之1號

電話：（037）350966

營業時間：每日上午11點至晚間9點半

售價：東京豚骨拉麵99元、九州白湯拉麵99元、九州地獄拉麵109元

(中時 )