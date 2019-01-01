花蓮警民齊聚武嶺之巔參加升旗典禮 令人動容

2019年01月01日 16:39 中時 范振和

108年元旦，警民齊聚海拔3275公尺高的武嶺，在全台最高的公路之巔舉行了意義非凡的升旗典禮，警民在雲霧飄緲的最高峰向國旗敬禮，象徵堅忍不拔地邁開新年第一步，令人動容。

108年度為期62天的合歡山雪季勤務在今天正式啟動，上午9時花蓮縣警察局編組警力、東勢林管處、洛韶工務段、合歡山遊客中心駐點醫療站、松雪樓、保七總隊第九大隊合歡小隊、南投縣警局仁愛分局翠峰派出所等單位，齊聚全台公路最高點海拔3275公尺的武嶺眺峰台舉行大會師。

新城警分局帶來一大面國旗，廣邀在場賞景的遊客，一同加入升旗典禮，大家向青天白日滿地紅的國旗敬禮時，興奮之情溢於言表。勤務人員在攝氏1.9度的低溫中，相互寒喧打氣，太魯閣國家公園管理處合歡山管理站主任張淑真交付任務、執行重點工作及協調各項支援事項，希望各單位發揮相濡以沫的精神，全力保護上山遊客的安全。

合歡派出所所長林福長表示，合歡山賞雪的精華區集中在武嶺、水晶宮與松雪樓一帶，而擁有平坦腹地可供遊客停車的地方也只剩武嶺、合歡山遊客服務中心及小風口等3處，雖分屬南投、花蓮縣警局所轄，但交通動線相連，牽一髮而動全身，該3處的交通作為可謂脣齒相依，亟需協調整合，因而今年度依然與南投縣警察局仁愛分局翠峰派出所達成橫向支援聯繫，合力疏導車流，企盼創造雙贏局面。

新城警分局長廖修鴻指出，去年寒流來襲，零下5.9度的低溫讓合歡山數度降下大雪，幸好有各單位的合力支援，去年雪季勤務僅有一對騎乘機車的情侶摔傷事件，希望今年所有同仁能再接再厲，全力巡守山區，將傷亡數字降為零，造福所有賞雪遊客。

(中時 )