林務局小編好有才 手繪說明為何公布檜木群原因

林務局製作影片說明為何要公開台東檜木群所在地，希望大眾一起守護山林。（翻攝林務局臉書）

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林務局台東林管處在去年12月25日，公開首次在大浦山區發現的上百棵且樹齡達千年原始紅檜木群，卻被外界質疑會引來山老鼠盜伐，林務局小編因此自製手繪影片，說明由於該山區來回只能徒步10天，又為了引發社會大眾關注，珍惜森林資源，因此公諸於世。 該影片從去年28日上傳到現在已有7萬多人觀看，清楚的解說讓許多人讚賞。

在林務局臉書影片中解釋，其實在公布前歷經多次討論，擔心公開這些敏感資訊，等於昭告山老鼠哪裡有貴重木材；但冷靜一想，山老鼠犯案，其實也不是倚賴政府資訊，甚至山老鼠還更清楚貴重木的分布與當地的地形。如果珍貴資源只有少數政府人員與山老鼠知道，反而更讓有心人有機可趁，因此珍貴資源公諸於世，引發更多人的關注與守護，才是更好的做法。

另外，上百棵檜木群所在的台東大浦山區，地處深山裡，就連林管處特遣隊之前前往是搭乘直升機再徒步走了5天才抵達，山老鼠若真要砍一棵巨木，因為無法整根運出，須切成每個50公斤左右的木塊，再由揹工背下山，根據以往曾經查獲的案件，50公斤的紅檜，售出的價格介於2至6萬，根本賺不了錢，還要冒著被林務局查獲的風險。

林務局長林華慶表示，該影片是小編在12月28日去年最後上班日，特別加班製作的，前後僅花了約一小時就完成，小編喜歡美工及繪畫，也覺得以手繪的方式說明很生動，才引發大眾關注，腳本則是自己撰寫。未來會再視議題考慮是否用手繪方式向大眾宣導、說明。

林華慶說，其實林務局在去年就有公布盜伐木材熱點，大多是交通方便的地方，除了林管處加強監控外，也有跟山區部落、登山團體山友等合作，只要發現有外人出沒、異狀就通報，希望能杜絕盜伐現象。

林務局影片說明為何公開台東檜木群所在地：https://www.facebook.com/twforest/videos/207617760191126/

(中時 )

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