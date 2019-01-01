投炸彈迎新年？美軍方跨年夜大出包

B-2匿蹤轟炸機。（圖／美國空軍官網）

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中時電子報

美國紐約時代廣場水晶球緩緩降落是每年跨年夜的傳統儀式，今年百萬人不畏冷雨，照例擠進廣場迎接2019，不過就在歡慶時刻美國軍方出了大包，竟在推特上表示可投下比水晶球更大的東西，推文更暗示這個東西可能是炸彈，推文一出立刻引發抨擊。

美軍戰略司令部玩笑開大了！跨年夜竟發推文，稱可投下比紐約時代廣場水晶球更大的炸彈慶祝新年，招致廣大批評，事後趕緊刪文道歉。

美國才剛喜迎嶄新的2019年，美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）31日就開了一個毛骨悚然的玩笑，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍戰略司令部跨年夜貼出一則推文，上面寫著：「時代廣場降下水晶球迎接新年，如果需要的話，我們已準備好投下更大、更大的東西。」

貼文並附上一段影片，影片中是一架B-2匿蹤轟炸機飛行途中，投下2枚全球衛星定位系統（GPS）導引炸彈，炸彈落地後瞬間炸開成一大團火球。

貼文一出馬上招致網友批評，前美國官箴局（Office of Government Ethics）主任邵博（Walter M. Shaub Jr.）就貼文痛批：「到底是怎麼樣的瘋子在治理這個國家？」其他網友也咒罵這個玩笑「令人作嘔」、「不恰當」。

軍方見玩笑開得過火了，3小時候馬上刪除貼文，並緩頰貼文內容只是軍方年度回顧系列之一，旨在展現美軍的指揮優先事項－戰略威懾、果斷反應、以及戰鬥準備力量。不過30分鐘後美軍司令部又發出另一則道歉貼文，承認先前的跨年夜貼文品味很差，不能反映美軍的價值觀。

據紐約時報（The New York Times）報導，這已不是美軍頭一次在社群媒體上出包，今年5月，美軍戰略司令部才在推特上誇口痛擊阿富汗西部城法拉（Farah）的塔利班（Taliban）武裝分子，說他們害怕聽到美軍A-10攻擊機發射砲彈時的聲響，事後美軍同樣刪文，承認自己「格調低」。

(中時電子報)

文章來源：US military tweets, deletes New Year's Eve message about dropping bombs

文章來源：Military Deletes New Year’s Eve Tweet Saying It’s ‘Ready to Drop Something’

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