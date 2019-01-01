影》桌球選手踹毛巾桶的代價 一腳逾台幣22萬

2019年01月01日 16:53 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

中國大陸桌球選手方博12月底在大陸乒超比賽因不滿裁判判決，在比賽現場踹翻放置毛巾的桶架，大陸兵乓球協會發聲明表示，對方博祭出停賽兩場的處罰，方博所屬的俱樂部以及他的國家隊教練劉志強，也分別收到5萬、1萬人民幣（約22.7萬、4.5萬台幣）罰款。

方博在乒超效力天津權健隊，在29日出戰八一南昌隊趙釗彥，三局打完局數上1比2落後的方博，在第4局又是4：7落後，當時趙釗彥在把球打出界後，舉手示意球擦網，裁判要求發球擦網的方博重新發球，方博提出抗議但裁判維持原判，令方博有些惱火。

重新比賽後，方博再度掉分，接著走到裁判旁邊，一腳踢倒毛巾桶架，也怒瞪了裁判一眼，雖然他有扶起毛巾架，隨後又隨手把毛巾桶架往旁邊一扔，因為這次不恰當的反應，方博收到一張紅牌、被罰了1分，最終也以1比3輸掉比賽。

有球迷認為，雖然裁判有誤判，但身為前世界冠軍的方博卻如此失態，有失職業選手水準，事後大陸乒乓球協會表示，方博在乒超聯賽第13及14輪停賽，所屬的天津權健要被扣5萬人民幣主場承辦費，其教練劉志強因未「疏於對運動員管理和思想教育」，也收到1萬人民幣罰款，方博接受中央電視台訪問時表示，非常後悔做出這樣的行為，並為自己的不良示範讓各界失望相當抱歉。

這是前大陸桌球國手劉國梁上任大陸乒協主席後開出的第一張罰單，大陸乒協公告，假如今後訓練、比賽中再有類似損害乒乓球運動的行為，大陸乒協會取消該名選手國家隊資格，並提醒各俱樂部協助選手提升素養。

(中時電子報)