野生劍蝦變養殖白蝦 網轟：還叫鼎泰豐嗎？

鼎泰豐。（資料照片/林資傑攝）

友善列印
中時電子報
鼎泰豐最近悄悄將店內野生劍蝦，改為養殖白蝦、沙蝦，遭批變相漲價。（新華社）

國內外盛名的鼎泰豐，去年才調漲70個品項售價後曾對外表示，短期內價格不會再調整，但卻遭民眾爆料，餐廳內原使用的高檔野生劍蝦換為養殖白蝦、沙蝦，如同變相漲價。鼎泰豐坦承的確改用其他蝦種替代，是因海洋資源枯竭，劍蝦供應不足所致。網友怒轟「改低價料，不降價也不公布」、「原料變了，還叫鼎泰豐嗎?」。

《蘋果日報》報導，有民眾前往鼎泰豐用餐發現，以往蝦仁麵中使用的高級劍蝦改為養殖白蝦、沙蝦，口感不復以往，也等於調降食材成本、形成變相漲價。店員表示，鼎泰豐店內所有的蝦類餐點都已改成白蝦和沙蝦。鼎泰豐坦承確因海洋資源枯竭，劍蝦供應不足才改用。

對此，網友在ptt上熱議，紛留言表示，「不爽不要吃 可以去吃龍華市場小籠包」、「不要吃啊」還有網友說，「劍蝦用不了，不會用明蝦或伊勢龍蝦?」、「龍蝦幹什麼不用呢？」、「「這個客人嘴巴太精了吧，是我一定吃不出來」、「原料變了 還叫鼎泰豐嗎?」。

另有網友抨擊說，「改了較低價食材，無告知無降價」、「如果產量不足用別的蝦 ，成本比較便宜就降價阿」、「阿，對了，企業字典裡沒有降價兩個字」、「改低價料，不降價也不公布，呵呵」。

(中時電子報)

林務局小編好有才 手繪說明為何… 各醫院喜迎元旦寶寶 還有龍鳳胎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。