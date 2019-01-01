野生劍蝦變養殖白蝦 網轟：還叫鼎泰豐嗎？

2019年01月01日 16:49 中時電子報 戴安瑋

鼎泰豐最近悄悄將店內野生劍蝦，改為養殖白蝦、沙蝦，遭批變相漲價。（新華社）

國內外盛名的鼎泰豐，去年才調漲70個品項售價後曾對外表示，短期內價格不會再調整，但卻遭民眾爆料，餐廳內原使用的高檔野生劍蝦換為養殖白蝦、沙蝦，如同變相漲價。鼎泰豐坦承的確改用其他蝦種替代，是因海洋資源枯竭，劍蝦供應不足所致。網友怒轟「改低價料，不降價也不公布」、「原料變了，還叫鼎泰豐嗎?」。

《蘋果日報》報導，有民眾前往鼎泰豐用餐發現，以往蝦仁麵中使用的高級劍蝦改為養殖白蝦、沙蝦，口感不復以往，也等於調降食材成本、形成變相漲價。店員表示，鼎泰豐店內所有的蝦類餐點都已改成白蝦和沙蝦。鼎泰豐坦承確因海洋資源枯竭，劍蝦供應不足才改用。

對此，網友在ptt上熱議，紛留言表示，「不爽不要吃 可以去吃龍華市場小籠包」、「不要吃啊」還有網友說，「劍蝦用不了，不會用明蝦或伊勢龍蝦?」、「龍蝦幹什麼不用呢？」、「「這個客人嘴巴太精了吧，是我一定吃不出來」、「原料變了 還叫鼎泰豐嗎?」。

另有網友抨擊說，「改了較低價食材，無告知無降價」、「如果產量不足用別的蝦 ，成本比較便宜就降價阿」、「阿，對了，企業字典裡沒有降價兩個字」、「改低價料，不降價也不公布，呵呵」。

(中時電子報)