2019元旦國際不平靜 爆炸、刺殺與蓄意衝撞都來

2019年01月01日 17:28 中時電子報 江飛宇

在新年交替之際，這個元旦在國際上相當不平靜，菲律賓南部發生土製炸彈爆炸事件，官方已定義為恐怖攻擊；日本東京發生開車蓄意衝撞人群，造成多人受傷；而歐洲的英國曼徹斯特火車站，發生男子持刀無差別刺傷路人的事件。

CNN報導，菲律賓南部的哥打巴托市(Cotabato City)發生商場外爆炸事件，該市的商場外的一個販賣煙火的爆竹攤，在12月31日下午發生爆炸，許多煙火也被引燃，立即造成2死32傷的慘劇。當地警察局局長奧斯卡阿爾巴亞德（Oscar Albayalde）表示，爆竹不是意外引燃的，而是被簡易爆炸裝置給誘爆，他已成立專案小組調查此事件。

哥打巴托市市長山迪亞．吉拉尼(Cynthia Guiani)在一份聲明中稱該行為是恐怖主義。他說：「這不但是恐怖攻擊行為，也是一種反人類行為。我無法理解為何在大家期待歡慶新年時，要製造這種邪惡。」

菲律賓陸軍第6步兵師也加入調查，指揮官西里利諾．索貝吉納(Cirilito Sobejana)說，根據目擊資料，已確定有一名身份不明的人物在購物中心入口前放置包裝好的盒子，不久後就爆炸。菲律賓武裝部隊參謀總長也證實了此說。當局正在確定用於爆炸的炸藥類型，同時，商場內還發現了另一個未引爆的簡易爆炸裝置。

日本東京原宿發生汽車衝擊行人徒步區事件，造成8人受傷。(圖/美聯社)

路透社報導，2019年1月1日早上，日本正在慶祝新年的氣氛，東京的原宿街頭人潮眾多，然而一輛汽車卻刻意衝撞路人，造成8人受傷，其中1人傷勢嚴重。

日本NHK報導，事件發生地是行人徒步區，已禁止車輛進入，但一輛灰色的汽車刻意高速的衝入人群裡，後來車輛撞到建築而嚴重受損，此人下車逃跑還攻擊了一名路人。

警方在他逃跑20分鐘後逮捕到他，該駕駛是21歲的日下部一弘(Kazuhiro Kusakabe)的大阪人，他的車上還有大量的煤油，似乎打算在人群中引燃。報導稱，此人原先表示他在發動「恐怖攻擊」，後來自稱動機是對報復日本仍有死刑。

警方以謀殺未遂將此人起訴。

英國曼徹斯特發生男子拿刀刺殺路人事件。(圖/美聯社)

BBC報導，英國曼徹斯特維多利亞火車站，發生一名男子持長刀刺傷3人的蓄意事件，其中一名傷者是警察。

曼徹斯特警方稱，2名平民傷者是50多歲的男女，女子的臉部和腹部受傷，而男子腹部也被刺傷。然後受傷的警察是駐站員警，他被刺傷了肩膀。目前已抓補到男性嫌犯，被控以謀殺未遂。

目擊者稱，攻擊者持一把12吋長(30公分)的長菜刀，之後警方以胡椒噴霧與電擊槍把他制伏。

官員說，襲擊受害者的「傷勢嚴重，但沒有生命危險。」

(中時電子報)