新航夢幻客機787首飛台灣　學童體驗客艙超想飛

每位搭乘首航的旅客都會有一份首航禮。（陳麒全攝）

友善列印
中時
新加坡航空的全新787-10於1日中午13時以SQ876班號抵達桃園機場。（陳麒全攝）
新加坡航空的全新787-10於1日中午13時以SQ876班號抵達桃園機場，桃園機場也派出消防車噴水歡迎 。（陳麒全攝）
新加坡航空台灣分公司總經理黃文杰（左起）、新加坡航空北亞區副總裁陳朝固、新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權，以及桃園機場公司營運安全處處長黃啟明與業務處代表，共同為首航儀式切蛋糕慶祝。（陳麒全攝）
新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權（左）與新加坡航空北亞區副總裁陳朝固（右）體驗商務艙座椅與設備。（陳麒全攝）
新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權（前）、新加坡航空北亞區副總裁陳朝固（前左）與新加坡航空台灣分公司總經理黃文杰（後）體驗商務艙座椅與設備。（陳麒全攝）
由法國Stelia航太公司生產的787-10全新區域航班商務艙座椅，每個座位都面向前方，座位採1-2-1的方式交錯配置，讓每個座位上的乘客都能直接進出走道。（陳麒全攝）
為了慶祝首航飛抵桃園國際機場，新航還邀請排灣族小朋友進入機艙內體驗，小朋友對於飛機上的各項新穎設施感到相當新鮮，直喊著說想要坐飛機出國旅遊。（陳麒全攝）

新加坡航空全新波音787-10 Dreamliner客機1日首飛台灣，成為新航波音787客機的最新航點，新航為第一家以波音787-10在台灣營運的航空公司。為了慶祝首航飛抵桃園國際機場，新航還邀請排灣族小朋友進入機艙內體驗，小朋友對於飛機上的各項新穎設施感到相當新鮮，直喊著說想要坐飛機出國旅遊。

新航的全新787-10於1日中午13時以SQ876班號抵達桃園機場，並且於下午14時40分以SQ877班號飛往新加坡。新航北亞區副總裁陳朝固特地前來主持在桃園機場的首航慶祝儀式，並邀請新加坡駐台北商務辦事處黃偉權代表，以及桃園機場公司營運安全處黃啟明處長與業務處代表前來一同慶賀。

在首航慶祝儀式中，來自屏東縣瑪家鄉涼山部落的排灣族小朋友在現場表演傳統歌謠及詩歌，以歡樂的歌聲慶祝首航。難得一見的表演受到了搭乘首航航班的台灣及國際旅客熱烈歡迎。

新加坡航空也特別安排，讓表演的小朋友登機，感受夢幻客機波音787舒適的座位，並且說明如何使用安全帶、機上各項設施，讓小朋友感受不一樣的喜悅，直喊著說想要搭飛機出國旅遊。

新加坡航空表示，787-10 Dreamliner具有優異的營運效能及先進科技，提供更舒適的客艙體驗。客艙的燈光照明可多變化設定，客艙內還裝設了包括電子調整透光度的大型舷窗、更清淨的空氣循環系統等，提供更安靜、平穩的飛行旅程。

全新波音787-10擁有新一代的區域航班客艙產品，配備36個商務艙座位與301個經濟艙座位，共可搭載337位乘客。目前規畫波音787-10將服務每日往來新加坡與台北的SQ876與SQ877航班。

(中時 )

唱國歌、迎曙光　全台最高升旗典…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。