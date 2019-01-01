新航夢幻客機787首飛台灣　學童體驗客艙超想飛

2019年01月01日 17:17 中時 陳麒全

新加坡航空的全新787-10於1日中午13時以SQ876班號抵達桃園機場。（陳麒全攝）

新加坡航空的全新787-10於1日中午13時以SQ876班號抵達桃園機場，桃園機場也派出消防車噴水歡迎 。（陳麒全攝）

新加坡航空台灣分公司總經理黃文杰（左起）、新加坡航空北亞區副總裁陳朝固、新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權，以及桃園機場公司營運安全處處長黃啟明與業務處代表，共同為首航儀式切蛋糕慶祝。（陳麒全攝）

新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權（左）與新加坡航空北亞區副總裁陳朝固（右）體驗商務艙座椅與設備。（陳麒全攝）

新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權（前）、新加坡航空北亞區副總裁陳朝固（前左）與新加坡航空台灣分公司總經理黃文杰（後）體驗商務艙座椅與設備。（陳麒全攝）

由法國Stelia航太公司生產的787-10全新區域航班商務艙座椅，每個座位都面向前方，座位採1-2-1的方式交錯配置，讓每個座位上的乘客都能直接進出走道。（陳麒全攝）

為了慶祝首航飛抵桃園國際機場，新航還邀請排灣族小朋友進入機艙內體驗，小朋友對於飛機上的各項新穎設施感到相當新鮮，直喊著說想要坐飛機出國旅遊。（陳麒全攝）

新加坡航空全新波音787-10 Dreamliner客機1日首飛台灣，成為新航波音787客機的最新航點，新航為第一家以波音787-10在台灣營運的航空公司。為了慶祝首航飛抵桃園國際機場，新航還邀請排灣族小朋友進入機艙內體驗，小朋友對於飛機上的各項新穎設施感到相當新鮮，直喊著說想要坐飛機出國旅遊。

新航的全新787-10於1日中午13時以SQ876班號抵達桃園機場，並且於下午14時40分以SQ877班號飛往新加坡。新航北亞區副總裁陳朝固特地前來主持在桃園機場的首航慶祝儀式，並邀請新加坡駐台北商務辦事處黃偉權代表，以及桃園機場公司營運安全處黃啟明處長與業務處代表前來一同慶賀。

在首航慶祝儀式中，來自屏東縣瑪家鄉涼山部落的排灣族小朋友在現場表演傳統歌謠及詩歌，以歡樂的歌聲慶祝首航。難得一見的表演受到了搭乘首航航班的台灣及國際旅客熱烈歡迎。

新加坡航空也特別安排，讓表演的小朋友登機，感受夢幻客機波音787舒適的座位，並且說明如何使用安全帶、機上各項設施，讓小朋友感受不一樣的喜悅，直喊著說想要搭飛機出國旅遊。

新加坡航空表示，787-10 Dreamliner具有優異的營運效能及先進科技，提供更舒適的客艙體驗。客艙的燈光照明可多變化設定，客艙內還裝設了包括電子調整透光度的大型舷窗、更清淨的空氣循環系統等，提供更安靜、平穩的飛行旅程。

全新波音787-10擁有新一代的區域航班客艙產品，配備36個商務艙座位與301個經濟艙座位，共可搭載337位乘客。目前規畫波音787-10將服務每日往來新加坡與台北的SQ876與SQ877航班。

(中時 )