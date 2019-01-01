香港維港煙火吸34萬人！牡丹、紫羅蘭「花」樣秀繽紛

2019年01月01日 17:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

告別2018，迎向2019，今年香港維多利亞港煙火吸引34萬人前來觀賞， 600秒煙火可謂超高規格，這次煙火表演會引進來自義大利的得獎煙花「星空萬花筒」還新增樓頂射燈效果，令整體視覺效果更多層次。於匯演最後一段更會於60秒内展現45種煙花圖案，有牡丹、菊花、櫻花及紫羅蘭，燦爛繽紛。

香港維多利亞港煙火美景。（香港旅遊發展局 提供）

香港維多利亞港煙火今年長達600秒，時間是101煙火的1.6倍。（香港旅遊發展局 提供）

營節維多利亞港絕美夜景搭配600秒煙火 四大特色美翻跨年夜

1. 聲畫同步及五層視覺效果：匯演的背景音樂由著名音樂監製趙增熹先生創作及編排，煙花、煙火及燈光效果將隨音樂節奏幻變。其中一幕以二胡及古箏演奏的樂曲，煙火跟著音樂拍子如靈蛇起舞。今年的跨年煙火演出視覺畫面共分五個層次，構圖由下而上以海面發放的煙火、香港會議展覽中心外牆顯示的「2019」字樣及祝福語、大廈樓頂及地標的燈效、大廈樓頂的煙火以至維港上空的煙花構成。

2. 得獎義大利煙火製作細膩的「星空萬花筒」演出：「星空萬花筒」一幕運用於多個國際比賽中獲獎的義大利煙火，於跨年煙火演出的中段呈現，該橋段煙火圖案猶如「萬花筒」一樣變化，時而菱形、時而圓形、時而半月形，顔色亦會隨著轉變，由金色變紫色，再變成綠色，令人目不暇給。

3. 最後60秒變換45款煙花圖案：跨年煙火壓軸的橋段在短短60秒內展現45款不同的煙花圖案，例如有牡丹、菊花、櫻花及紫羅蘭等不同花卉圖案，猶如繁花在天空中一同綻放，將維港上空化為一片美麗的花海，亦有糖果、笑臉及心形等圖案，祝願香港新一年將更豐盛繁榮。

4. 四色的「許願流星」煙火：當晚11時開始，3座位於港島的建築物，將會每隔15分鐘，於樓頂發放紅、綠、金及銀色的「許願流星」煙火，分別象徵甜蜜、常樂、富足及健康，讓旅客和市民許下新年祝願。

(中時電子報)