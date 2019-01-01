麻豆謝家古厝遇祝融 屋頂燒出兩大洞

台南市麻豆區中民里謝家古厝1日清晨發生火警，火勢於半小時內撲滅。（劉秀芬翻攝）

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麻豆紀安宮附近的謝家古厝約有80年多歷史，1日清晨火警將屋頂燒出兩個大洞。（劉秀芬攝）
麻豆紀安宮附近的謝家古厝約有80年多歷史，巴洛克風格山牆上雕砌一個謝字很顯眼。（劉秀芬攝）

台南市麻豆區中民里謝家古厝1日清晨發生火警，消防局出動11部消防車前往搶救，火勢於半小時內撲滅，古厝正廳右側及廂房受損，屋頂燒出兩個大洞，老屋主及看護及早逃出，無人傷亡，消防人員初步研判是電線老舊起火。

台南市消防局1日清晨6時40分接獲報案，隨即由麻豆分隊、下營分隊、西港分隊、佳里分隊派出11部消防車20多名消防員前往搶救，半小時內迅速撲滅火勢。

位於麻豆紀安宮附近的謝家古厝約有80年多歷史，正身為傳統的三合院，門樓則採巴洛克風格的樣式石牆，山牆上雕砌一個謝字，正廳員光斗拱之雕刻處非常精緻，室內的彩繪、花磚、屋簷裝飾亦保存完好。

謝家古厝經常有學者、古蹟愛好者來探查，早年謝家人外出勞動、門戶開放，屋內古樸衫木桌椅竟被遊客幾乎搬光。此次遇祝融之災，兩間房內部受損、泥牆剝落，屋頂也被燒出兩個大洞。

91歲的謝姓老屋主有意按古法修復原狀，希望政府單位能夠給予建議及協助，謝厝寮里長江茂晟也到場關心，建議屋主速更新電線設備，並將請有關單位來查看討論。

(中時 )

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