PChome狂買百筆 男子全退還要賠48000

2019年01月01日 17:25 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名男子在網路上儲值後購買上百筆商品，賺取了近五萬的「加碼金」，之後又全數退貨遭到購物網站提告他不當得利，追討4萬8479元的「加碼金」，台北地院判男子要如數賠償。

知名購物網站PChome，推出「儲值Pay」，讓消費者先儲值之後購物，PChome會送出相應積點的「加碼金」，1點相當於1元，可折抵消費。一名李姓男子在2018年陸續用「儲值Pay」買了164筆商品，再用加碼金折抵後付了147萬多，不過他接著馬上陸續把上百筆訂單全部退貨，PChome也把147萬多全數退回給李，然後提告向他追討用來折抵價金的加碼金共4萬8479元，

蘋果報導對於判決，PChome僅表示「尊重司法」，法院審理時，李男辯稱已將164筆商品全部退貨，PChome又沒損失，憑什麼要他賠錢，況且P在儲值商品的網頁上，也無說明退貨須賠償加碼金的內容，而且加碼金並不是實體或可用的貨幣，也不能在其他地方消費，PChome應舉證究竟受到什麼損失、他受到何種利益。

PChome說，2016年11月推出「儲值Pay」至今，消費者用「儲值Pay」購物的買賣契約成立，才會贈與「加碼金」，若買賣契約若解除，贈與當然也失效，這名受贈人應依《民法》不當得利相關規定，將所受利益也就是加碼金，返還給PChome。

法院審理認為，PChome關於儲值商品的網路頁面，雖然並未具體說明購買儲值商品後，若解除契約或退貨，消費者應返還加碼金，但依社會一般交易習慣，消費者若退貨退款，也應將主商品與「贈品」附隨物等一同退回，才符合解除契約退貨退款的規定。因此就算PChome網頁沒有載明「解除契約或退貨後，應返還加碼金」，李應該很清楚必須完成交易，才能享有加碼金，審酌後判決李男須如數賠償4萬8479元給PChome。可上訴。

(中時電子報)