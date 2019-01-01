網紅為錢鬧翻！控對方改頻道密碼錢進自己口袋

網紅團體「Gino脖子」驚傳為錢鬧翻拆夥。（圖／翻攝自Gino脖子臉書）

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中時電子報
／綜合報導

網紅團體「Gino脖子」過去由Gino、脖子、華仔三人組成，因拍攝影片「靠北幾種人」迅速竄紅，不過近來頻道影片只見到脖子一人，不見另外兩人，脖子則在年終錄製影片表示，「我們都有不一樣的人生規劃，所以我們最後走上了不同的道路。」不過Gino卻徹底打臉脖子的說法，現在負責拍攝影片的導演阿倫又出來解釋，形成羅生門。

脖子（中）先在頻道上表示他與另外兩人拆夥後，遭到Gino（右）打臉反擊。（圖／翻攝自Gino脖子臉書）

「Gino脖子」拍攝過許多有趣的影片內容，加上搞怪的風格，深受年輕粉絲喜愛，甚至也上了不少電視節目，YouTube頻道超過30萬訂閱數，不過近來只見到脖子一人曝光，其他成員都消失在影片中，脖子則在2018年終影片解釋，是理念不合解散了。

雞脖子│2018年度回顧，Gino脖子珍重再見

沒想到Gino與其他成員卻一起反攻是脖子更改YouTube頻道密碼，導致他們都登不進去，就連臉書粉專也都被設定為只能觀看的「分析師」，收益還都入了脖子的口袋，其他人一毛都沒分到，讓他們必須去找工作維持生計。影片一出更引發了原先的「Gino脖子」頻道退訂潮，甚至更多粉絲不滿，脖子將頻道改換名子。

Gino脖子解散真相大公開，別再騙人了！！！

對此，脖子立刻在原影片下回覆：「看了Gino的影片相信很多粉絲都非常氣憤，但影片中有許多不實的誤導、造謠，針對不實造謠的部分，我感到非常難過與痛心。」

脖子在影片下的留言。（圖／翻攝自Youtube）

今（1）日「Gino脖子」拍攝影片的導演阿倫也親上火線回應，他表示頻道密碼是他改的，不是脖子；至於粉專設定則是經紀公司設定的。並詳細解細解釋時間點，與表示「從以前有華仔gino到現在，拍創作片的任何一毛錢，都是公司出的。而我阿倫與脖子依然負債中。以上皆有證據，謝謝。」

(中時電子報)

另一名成員華仔。（圖／翻攝自Youtube）
當時的剪接師留言。（圖／翻攝自Youtube）

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