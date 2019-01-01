手機號碼10年沒換過 網友揭5大原因 這點讓人想哭

手機號碼10年沒換過 網友揭5大原因 這點讓人想哭。(圖/達志影像)

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中時電子報

現在手機很方便，幾乎人手一支，PTT上有網友貼文分享，手機號碼10多年沒換過，綜合歸納出5點原因，包括工作生活穩定，不須四處奔波換SIM卡等，引起許多網友回應，有網友表示，「第3點感觸好深，不知不覺流下眼淚了」、「第3點有故事」。

網友在PTT貼文，討論手機號碼使用10年以上不換原因，文中歸納出以下幾點：

1.工作生活穩定，不須四處奔波換SIM卡。

2.朋友多，更換號碼要一個一個通知太麻煩。

3.在等一個人，怕未來某一天對方找不到自己。

4.父母年紀大了記不住新的，或是小孩好不容易記住手機號碼，不敢

換。

5.手機號碼和自己的生日、幸運數字相同，或是號碼有特定意義，以

及聽起來很吉利或是好記，捨不得換。

文章一出，網友留言表示，「會一直換號碼，跑路的、沒朋友、做壞事的」、「換號碼很多網站社群的認證都要重設很麻煩」、「現在很多服務都手機認証，有的還要簡訊登入，換了就麻煩了」、「只是懶得換而已，超過16年了」、「20幾年不換，就是同事親友連絡方便」、「換門號還要重記真的頗麻煩」。

更釣出一堆元老級手機用戶表示，「我一堆同學還在0937、0935，而我自己還在0936，剛好是中華、台哥大、遠傳，其實一開始是覺得沒必要換，可是久了之後，好像是見證歷史捨不得換」、「0937路過」、「以前090開頭的被中華電信強迫換掉，不然我就是元老級門號了」、「0931開台用到現在」

另有網友感性的說，「我也是在等一個人」、「第3點感觸好深，不知不覺流下眼淚了」、「第3點是工具人悲歌」、「第3點有故事」、「拍一部等一個人門號」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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