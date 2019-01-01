跨年國瑜夜市有多威？ 網友秀另類「鋼管照」證明

2019年01月01日 17:37 中時電子報 邱珮畇

從九合一大選造勢場開始，到選後就職、跨年晚會，高雄市長韓國瑜所到之處都開起「國瑜夜市」，攤商備料至少都三倍起跳。一位「韓粉」在「韓國瑜後援會」社團貼出一張空空的「鋼管照」跟一段影片，說跨年國瑜夜市真傷腦筋，還沒跨年東西都賣光了，「沙威瑪....只剩一根鋼管」，被其他人笑說「妳可以跳那支鋼管」。

高雄市長韓國瑜不管選前選後所到活動場合，幾乎都開起「國瑜夜市」，從選前三山第一場造市開始，攤商生意就好到嚇嚇叫，也讓攤商堅定「跟著禿子走」，要把夜市一路開下去。選後就職典禮的「聖誕夜市」，也是人潮多到一眼望不到盡頭。

昨日是跨年晚會，有「韓粉」在「韓國瑜後援會」社團貼出一張空空的「鋼管照」跟一段影片，並寫道「跨年國瑜夜市真傷腦筋，要買烤鴨夾餅---沒了；要買蔥捲餅---沒了；7-11來瓶礦泉水---只剩啤酒；冰淇淋春捲--硬凑了最後一份給我；沙威瑪......只剩一根鋼管。」

影片中冰淇淋春捲老闆跟他強調這是最後一份，韓粉說，還沒跨年耶!也太跨張了!其他網友也笑著留言「早知道就準備多一些」、「愛妳們韓粉大大們，謝謝妳們來高雄玩」、「妳可以跳那支鋼管～」、「只好跳舞了(被巴」、「 夜市發大財呀！」、「那就跳鋼管吧」。

(中時電子報)