日人在千葉九十九里海岸衝浪 跳水迎元旦曙光

2019年01月01日 18:02 中時 黃菁菁

日本千葉縣九十九里海岸的元旦曙光因雲層太厚，太陽沒在水平線露臉，而是在雲層的縫隙中探頭。(黃菁菁攝)

日本千葉縣九十九里海岸元旦清晨擠滿為迎元旦曙光的人潮。(黃菁菁攝)

日人在千葉九十九里海岸衝浪迎元旦曙光。(黃菁菁攝)

日本千葉縣九十九里海岸位於房總半島東岸，是日本人元旦迎接新年第一道曙光的名景點。2019年元旦清晨5、6點起，海邊便擠滿為了欣賞太陽從水平線升起𣊬間的人群，還有人冒著嚴寒衝浪、游泳、跳水、飛滑翔翼來迎接元旦的曙光。

九十九里海岸的片貝海岸面向太平洋，位於房總半島東岸，全長約66公里的九十九里海岸的中央。每年元旦太陽會從海上的水平線上升起，將海面和天空染成一片金黃。地方政府每年還會在現場架設營火，施放煙火，免費贈送驅寒的甜酒以及過年必吃的年糕，與民眾一起歡喜的迎接新年。

18歲的坂上今年是第3年和同學到九十九里海岸看元旦龧光，他們元旦凌晨3點左右分別開車、騎機車從東京江戶川區出發朝九十九里海岸出發，同學當中的1人為了祈求今年一整年的健康，還很有勇氣地光著上身從堤防上縱身一躍跳進海裡。日本人相信，如果能超越嚴寒的考驗，今年1年必能順順利利。

今年美中不足的是，水平線的雲層太厚，太陽並沒有在水平線上露臉，而是在雲層的縫隙中探頭。

(中時 )