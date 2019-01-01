中央若卡預算 網友給韓國瑜8字建議肯定要到錢

新任六都市長27日列席行政院院會，高雄市長韓國瑜穿夾客參加。（圖/中央社）

友善列印
中時電子報
高雄市長韓國瑜日前北上參加行政院會，向中央討預算，他並說「行政院長或總統不愛我沒關係，答應我的錢要給我」。網友則建議韓國瑜說8個字一定能要到錢「不給錢，我就選總統!」(翻攝Youtube)
【精彩】蔡政府的北農詛咒？民進黨不要逼韓國瑜選總統！

高雄市長韓國瑜日前北上參加行政院會，向中央討預算，他並說「行政院長或總統不愛我沒關係，答應我的錢要給我」。綠媒老董吳子嘉選後不斷在政論節目上警告韓國瑜，綠營要瘋狂打韓，中央一定會給他小鞋穿。網友則建議韓國瑜說8個字一定能要到錢「不給錢，我就選總統!」

高雄市長韓國瑜日前參加行政院會，討捷運黃線補助款。高雄負債高，他笑說自己現在愛錢如命，一塊錢都不能少，中央選前承諾補助的都不能跳票。他並說「行政院長或總統不愛我沒關係，答應我的錢要給我」。

美麗島電子報董事長吳子嘉選後不斷在政論節目上警告韓國瑜，新潮流磨刀霍霍要向韓國瑜出手，綠營不把韓國瑜打下來，沒法選立委。他要韓國瑜別太天真，不要屆時跟中央討不到錢，還得到百億健保費帳單過不了年。

網友在12月27日的《關鍵時刻》底下留言建議，韓國瑜只要說8個字一定能要到錢，那就是「不給錢，我就選總統!」其他人紛紛說「讚啦! 就是有人學不會教訓」、「八個字，就是這麼簡單！﻿」、「厲害了，一針見血」。但也有人說「這招沒用，橫豎2020民進黨都完蛋，所以怎麼也得給你添點亂，搞個魚死網破的爛攤子」。

針對此「卡韓」議題，臉書「韓國瑜後援會」中也有網友發言，若民進黨執意卡韓「搶了菜攤 丟了江山」就會上演續集「卡了韓總 丟了總統」。

(中時電子報)

跨年國瑜夜市有多威？ 網友秀另… 遭抹黑「一例一休」推手 郭國文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。