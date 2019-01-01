中央若卡預算 網友給韓國瑜8字建議肯定要到錢

2019年01月01日 18:07 中時電子報 邱珮畇

高雄市長韓國瑜日前北上參加行政院會，向中央討預算，他並說「行政院長或總統不愛我沒關係，答應我的錢要給我」。網友則建議韓國瑜說8個字一定能要到錢「不給錢，我就選總統!」(翻攝Youtube)

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高雄市長韓國瑜日前北上參加行政院會，向中央討預算，他並說「行政院長或總統不愛我沒關係，答應我的錢要給我」。綠媒老董吳子嘉選後不斷在政論節目上警告韓國瑜，綠營要瘋狂打韓，中央一定會給他小鞋穿。網友則建議韓國瑜說8個字一定能要到錢「不給錢，我就選總統!」

高雄市長韓國瑜日前參加行政院會，討捷運黃線補助款。高雄負債高，他笑說自己現在愛錢如命，一塊錢都不能少，中央選前承諾補助的都不能跳票。他並說「行政院長或總統不愛我沒關係，答應我的錢要給我」。

美麗島電子報董事長吳子嘉選後不斷在政論節目上警告韓國瑜，新潮流磨刀霍霍要向韓國瑜出手，綠營不把韓國瑜打下來，沒法選立委。他要韓國瑜別太天真，不要屆時跟中央討不到錢，還得到百億健保費帳單過不了年。

網友在12月27日的《關鍵時刻》底下留言建議，韓國瑜只要說8個字一定能要到錢，那就是「不給錢，我就選總統!」其他人紛紛說「讚啦! 就是有人學不會教訓」、「八個字，就是這麼簡單！﻿」、「厲害了，一針見血」。但也有人說「這招沒用，橫豎2020民進黨都完蛋，所以怎麼也得給你添點亂，搞個魚死網破的爛攤子」。

針對此「卡韓」議題，臉書「韓國瑜後援會」中也有網友發言，若民進黨執意卡韓「搶了菜攤 丟了江山」就會上演續集「卡了韓總 丟了總統」。

(中時電子報)