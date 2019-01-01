電競滲透北市跨年是哪招？ 游淑慧揭內幕罵翻

圖為台北市跨年主題「狂放電」，晚會由電競比賽開場，直播1小時「爐石戰記」、「星海爭霸」，場面相當冷清。（資料照片 李依璇攝）

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中時電子報
/綜合報導
跨年萬人淋雨看電競！柯p認「不及格」要檢討。(中天新聞提供)

電競滲透北市跨年，台下觀眾全都驚呆罵翻了！這次跨年明顯品質下降，最花錢的藝人表演橋段不見了，新科議員游淑慧痛批，到底收了廠商多少置入性行銷費？就算華為贊助新北歡樂耶誕城，新北市也沒有強迫市民花一個小時，集體看「華為商品展示」吧，華視和觀傳局都該說清楚講明白。

游淑慧熟稔跨年晚會的相關流程，她昨(31)晚在臉書上揭露，台北跨年會做得這麼爛，其實不是因為經費太少，反比去年多增40萬元，主其事的前觀傳局長陳思宇經手規劃、開標、決標，卻拍拍屁股去選立委，把台北市最重要的跨年活動置之不理，而剛接任的劉奕霆不過是頂包的倒霉鬼。

這次跨年晚會明顯品質下降，最花錢的藝人表演橋段不見了，反而是由電競選手及藝人輪流玩知名遊戲「爐石戰記」、「星海爭霸」，時間長達一小時。游淑慧質疑，這兩款遊戲開發商是贊助了多少金額作為置入性行銷？有必要到這種程度嗎？根本就是強迫中獎。而如果沒有等值的贊助，昨晚的置入性行銷又是哪招？前陣子有綠委抨擊華為贊助新北歡樂耶誕城，新北市也沒有強迫市民花一個小時集體看「華為商品展示」啊。

對於昨晚北市民眾淋雨看打電動跨年，網友爆氣大罵，「海水還沒退潮，就已經發現有人沒穿褲子。」、「我看到『打電動』還以為自己轉錯台了」、「怪怪的做怪怪的事 見怪不怪其怪自敗」、「選他的不都是年輕人嗎 自做自受」、「台北比不上高雄！」、「做的爛透了還想20那碗」。

(中時電子報)

文章來源：游淑慧

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