呼籲脫團越南旅客投案　移民署再公告4支專線電話

移民署國境事務大隊大隊長陳建成1日再度公告4支專線電話，再度呼籲脫團的越南旅客自行到案，同時也提醒若提供藏匿、協助隱避者，將涉及犯刑法藏匿人犯罪，可處2年以下有期徒刑。（陳麒全攝）

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日前經由「觀宏專案」入境脫團的越南旅客仍有過半以上人數失聯，移民署國境事務大隊大隊長陳建成發出公開信，感性呼籲這些脫團越南旅客盡速出面自首後，1日再度公告4支專線電話，再度呼籲脫團的越南旅客自行到案，同時也提醒若提供藏匿、協助隱避者，將涉及犯刑法藏匿人犯罪，可處2年以下有期徒刑。

越南旅行團日前入境台灣後，發生旅客集體脫團事件，目前移民署與全國各地警察機關已加入積極查緝行列，移民署國境事務大隊1日下午舉行記者會，呼籲脫團的越南籍旅客主動投案，同時也希望認識旅客的親友能告知，並協助投案。

移民署國境事務大隊大隊長陳建成表示，本次脫團旅客已違反入出國及移民法相關規定，目前已由司法機關偵辦，自行到案者除了可以考量情節從寬處理外，經調查後也可早日返回越南家鄉。

陳建成表示，截至今年1月1日止，目前脫團的152人中，已到案24人（查獲15人，自行到案9人），為了呼籲脫團越南旅客儘速出面到案，移民署也製作中文、越語文宣，透過社群網路及通訊軟體廣為發送，請在台、越鄉親鼓勵脫團旅客自行到案。

陳建成指出，本次脫團越南旅客雖事先取得來台簽證，但集體脫團行為屬於預謀非法犯罪，已經涉及違反入出國及移民法第74條「未經許可入國」規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。

他也談到，由於脫團旅客已涉及刑事案件，若提供藏匿處所、協助隱避者，恐觸犯刑法藏匿人犯罪，可處2年以下有期徒刑，提醒民眾勿以身試法。

移民署也提供了4支專線電話，包括北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933-090291，提供協助或報案使用。

(中時 )

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