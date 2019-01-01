高雄跨年80萬人灌水？夢時代周邊小7來客數突破盲腸

「高雄2019愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」31日在高雄時代大道登場，藝人接力登台演唱，台下群眾嗨翻天。（資料照片/中央社）

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中時電子報

全台昨瘋跨年，高雄市最夯，夢時代及愛河周遭成為跨年黃金一級戰區，周邊湧入逾80萬人潮創下歷年新高，連鎖超商7-ELEVEN發現，今年跨年南熱北冷，跨年人潮移轉中南部明顯，尤其高雄夢時代周邊來客更創下歷年新高。

今年跨年適逢四天連假，7-ELEVEN針對跨年與元旦升旗周邊熱點，如台北信義區101、台北車站商圈、內湖美麗華、台中劍湖山世界、南投清境農場等重點區域，還有受到近期「韓」流話題影響的高雄夢時代、愛河與文化中心商圈…等，周邊動線共超過上百間門市全面備戰。

7-ELEVEN發現，因四天連假加上北部天氣較差，跨年人潮明顯移轉至中南部。受惠「韓流」發威，高雄夢時代及愛河周遭成為跨年黃金一級戰區，周邊湧入人潮也創下歷年新高！7-ELEVEN周邊8間門市來客數較平日增加1倍以上，業績較去年同期成長1~2成。

今天的元旦升旗，7-ELEVEN也發現，今年高雄市元旦升旗典禮因「韓流」加持，成為今年新亮點，文化中心商圈周邊的青雅門市、林德門市與廣東門市也針對早餐類商品加強備貨，包括飯糰、三明治、CITY CAFE及麵包等，成功帶動相關業績較平日成長2~3成以上。

而每年跨年人潮最多的台北市信義區，周邊40多間7-ELEVEN門市當日也湧入近10萬人潮到店消費，業績較平日成長3倍，今元旦升旗，則以離總統府路程不到5分鐘、距離約200公尺的新格蘭門市，湧進龐大的升旗人潮。

(中時電子報)

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